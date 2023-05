Sanremo: sperimentazione di nuovi sport per gli studenti dell’istituto tecnico turistico e sociosanitario di Valle Armea (Foto)

Le attività del gruppo sportivo del plesso di Valle Armea si sono concluse con due attività dedicate a sport sull’acqua: una serie di lezioni di canottaggio presso la Canottieri Sanremo per gli studenti della classe prima dell’indirizzo professionale sociosanitario e la tradizionale “giornata di rafting” aperta a tutti gli studenti presso il centro Ke-Rafting di Rocchetta Sparviera (Cuneo).

Soddisfatti i docenti di Scienze Motorie Michele Minaglia e Fulvio Spada ci riferiscono: “In questo anno scolastico le attività proposte al di fuori del normale orario curriculare sono state davvero interessanti, hanno spaziato su vari sports e soprattutto permesso ai ragazzi di riprendere la normale socializzazione, di riformare lo spirito di gruppo che, purtroppo, negli ultimi anni era venuto un po’ a mancare per le restrizioni imposte causa pandemia. Oltre alle tradizionali giornate sulla neve nel periodo invernale, con la bella stagione, abbiamo aperto a nuove iniziative, da belle camminate in mezzo alla natura a queste due attività sull’acqua, al mare e montagna. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla disponibilità di varie associazioni del nostro territorio, in questo i caso la Canottieri Sanremo che con l’occasione ringraziamo, e grazie alla collaborazione delle professoresse Silvia Borga e Micaela Porcellana che ci hanno coadiuvati in queste due iniziative e di altri docenti, sempre disponibili ad accompagnare gli studenti in queste uscite. Per ogni attività, sempre un riscontro positivo da parte di studenti e famiglie”.