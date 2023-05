Bordighera ospita una conferenza sugli "Anni di piombo" (Foto)

Bordighera, questa mattina, ha ospitato una conferenza sugli "Anni di piombo" con il mollo dei carabinieri Antonio Brunetta.

L'incontro, organizzato dall'Association International Police Riviera dei Fiori comitato di Ventimiglia Imperia, si è svolto nell'ex chiesa Anglicana. Il relatore è stato il maresciallo die carabinieri doppia medaglia d'oro vittima del terrorismo superstite dei 31 uomini della squadra del generale Carlo Dalla Chiesa.

"Grazie al sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito per il patrocinio e al sindaco di Vallecrosia in veste di vicepresidente della Provincia Armando Biasi per la sua presenza" - dice il presidente della sezione IPA Riviera dei Fiori, il dottor Luigi Abbate, ex dirigente della Polizia di Stato - "Un grazie anche all'Associazione Carabinieri e a Ponente Emergenza per il loro supporto e assistenza".

Per l'occasione hanno partecipato anche gli studenti dell'istituto Montale di Bordighera.