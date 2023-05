Perri chiude la campagna elettorale: "Vogliamo cambiare il modo di amministrare Vallecrosia" (Foto e video)

"Vogliamo cambiare il modo di amministrare e stare al fianco dei cittadini, della comunità, non solo in campagna elettorale. Vogliamo creare un percorso e lavorare per il decoro, la pulizia, per i giovani, per il centro storico, per il turismo e per il commercio. Abbiamo fatto le nostre proposte nei vari quartieri e nelle varie associazioni per capire le necessità e stare vicino al cittadino" - dichiara il candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri durante un momento conviviale, avvenuto in serata all’interno del suo point in via Colonnello Aprosio, per la chiusura della sua campagna elettorale.

Una folla di persone ha preso parte all'evento che ha mostrato affetto e sostegno al consigliere comunale uscente. Tra i presenti anche molti esponenti politici locali, regionali e nazionali, come il senatore Gianni Berrino, il consigliere regionale Veronica Russo e l'ex sindaco di Vallecrosia Ferdinando Giordano.

"Volevo assolutamente essere presente di persona alla chiusura della campagna elettorale di Fabio Perri e della sua squadra. Ho seguito attentamente la campagna elettorale che avete fatto sui giornali, gli online e su Facebook e l'impressione da esterno è stata un crescendo di interesse sui vari temi che avete esposto che riguardano sia i cittadini che la città, quindi voglio farvi i complimenti" - commenta il senatore Gianni Berrino - "Non essendo enorme la città i contatti indiretti sono molto più facili e quindi sono più facili le polemiche, i litigi e le pressioni ma tutte le persone che sono qui oggi dimostrano che l'affetto e il sostegno per Fabio continuano".

La squadra di Perri, dopo aver ringraziato i presenti per il sostegno, ha voluto, infine, porgere un dono al suo 'comandante' per l'impegno profuso dal candidato sindaco per cambiare la città e per aver dato a tutti i membri della lista la possibilità di condividere insieme questa esperienza politica, comunque vada: "Sappiamo quanto hai lottato per far diventare Vallecrosia una città onesta, aperta a tutti e speriamo che con l'aiuto di tutti riusciremo a realizzare il tuo e il nostro sogno". Un riconoscimento è stato donato anche a coloro che hanno sempre aiutato, supportato e sono sempre stati vicino a Fabio Perri e alla sua squadra.