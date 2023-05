Imperia: lettera di Confesercenti ai candidati a sindaco, Bracco "Siamo totalmente d'accordo con voi"

“I punti esposti dalla Confesercenti nella lettera indirizzata ai candidati sindaco, ci vedono pienamente concordi e descrivono un’immagine di Imperia che trova riscontro nel nostro programma”.

Sono le parole del candidati a sindaco del centrosinistra ad Imperia, Ivan Bracco, che prosegue: “Le attività commerciali della città, la cui sopravvivenza potrebbe essere messa a rischio dai progetti di nuovi supermercati o centri commerciali, vanno invece promosse e sostenute perché rappresentano il cuore pulsante del centro cittadino. Lo sviluppo delle attività commerciali è strettamente legato a quello del turismo che deve essere incentivato con progetti seri e sostenibili che coinvolgano anche la ricchezza del nostro entroterra. Le frazioni infatti rappresentano una risorsa del nostro territorio su cui si deve investire per favorire anche l’imprenditoria giovanile”.

“La città deve essere accogliente – termina - ed è necessario che pulizia e manutenzione siano servizi garantiti. È indispensabile il dialogo tra cittadini, rappresentati di categorie e il Comune che deve essere continuo, costruttivo e volto alla collaborazione. L’amministrazione deve impegnarsi alla cura di ogni aspetto della città dal sociale, rimettendo al centro la persona, al lavoro fino all’attenzione per l’ambiente. Ringrazio Confesercenti per aver condiviso queste proposte per la città”.