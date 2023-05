Barca storica donata alla città: Imperia Rinasce "Non è stata utilizzata per i progetti previsti"

“Non tutti forse ricordano della vicenda di Beatrice, la storica barca a vela donata insieme a una cospicua dote da Diana Bracco, presidente del Gruppo Bracco, alla città di Imperia”.

Interviene in questo modo Imperia Rinasce, che prosegue: “L’imbarcazione nel 2016 è stata affidata agli studenti dell’Istituto Nautico per un’operazione di restauro, l’intenzione dell’imprenditrice era quella che Beatrice potesse diventare una ‘nave-scuola’ per gli studenti dell’istituto. Nel luglio del 2021 è avvenuta la cerimonia ufficiale in cui Beatrice è stata donata al Comune di Imperia, l’amministrazione si è da subito impegnata a utilizzarla per progetti che coinvolgessero studenti e studentesse”.

“Dato che non ci risulta che ciò sia avvenuto – termina IR - ci chiediamo dove si trovi ora l’imbarcazione, un dono così prezioso per la città e una risorsa unica per le scuole, e come mai non fosse presente all’edizione del 2022 delle Vele d’Epoca".