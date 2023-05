Cervo: grande successo per la 'scampagnata' degli 'Incontri di Primavera' della 'Communitas Diani'

In tanti hanno partecipato alla 'scampagnata' nel Parco del Ciapà di Cervo, svoltasi domenica scorsa ed organizzata dalla 'Communitas Diani'. L’iniziativa si sarebbe dovuta svolgere il 30 aprile ma, a causa dell’annunciato maltempo, è stata rinviata di una settimana.

Nonostante il cambio di date, un numeroso gruppo, composto da adulti e da bambini, ha seguito la guida ambientale-escursionista Marina Pissarello per scoprire la storia e le specie botaniche che caratterizzano il parco cervese. Lungo il percorso, il gruppo è stato accolto dalla signora Bianca Debernardi nella 'Asineria Margherita' per una piacevole sosta e per assaggiare la sana merenda a base di pane ed olio del territorio, e per gustare un ottimo vino locale. I bambini hanno conosciuto la dolce asinella Margherita e si sono dedicati ad attività onodidattiche offerte dalla struttura.

La Presidente della 'Communitas Diani' ha ringraziato la guida Marina Pissarello per aver condotto il numeroso gruppo sui sentieri del Parco del Ciapà, e per aver offerto in tal modo l’occasione per conoscere meglio il nostro territorio dianese, ricchissimo anche dal punto di vista naturalistico. L’associazione organizzerà l’ultimo degli 'Incontri di Primavera' domenica prossima alle 16 con l’apertura straordinaria della Chiesa di San Mauro a Varcavello, frazione del Comune di Diano Castello.