Imperia: Zarbano “Preoccupazione alla Spianata e Borgo San Moro, cantieri ovunque ma certezze nessuna”

Si alza forte il grido di preoccupazione delle attività in Spianata Borgo Peri in vista della bella stagione. Il Candidato Sindaco Luciano Zarbano e la Lista Civica Imperia Senza Padroni che lo sostiene, raccolgono un legittimo stato di ansia da parte di chi nel periodo estivo ripone aspettative.

La presenza del cantiere per allargare la sede stradale poco prima dell'incompiuta sta causando non pochi disagi. Di fatto il cantiere stesso è fermo ai box da settimane. Nessuna squadra è operativa e la presenza di operai è del tutto assente. La zona è anche completamente priva di illuminazione nelle ore notturne, fatto che ha favorito l'incremento di furti. Eliminati parcheggi e spazi destinati ai dehor e un punto interrogativo sul futuro a brevissimo termine.

“Siamo estremamente preoccupati – dichiarano i Commercianti, per le nostre attività e anche per i nostri dipendenti. Evidentemente sono state privilegiate scelte di copertina dirottando gli sforzi sulla pista ciclabile in Borgo San Moro, dove parimenti si registrano moltissime problematiche: dalla carenza di posteggi alle lunghe code con difficoltà logistiche per i cittadini. Il termometro registra un notevole calo lavorativo e mancano risposte. Sinora abbiamo sentito solo promesse su date di ultimazione dei lavori nei vari cantieri, ma sicurezze in proposito nessuna. Una situazione che condiziona pesantemente la pianificazione. Ci eravamo attivati nella ricerca di Personale in vista di un prevedibile aumento del flusso turistico ma è tutto quanto in stand by. Non sappiamo come procedere alla luce di una incertezza snervante che non consente di ragionare su entrate e uscite delle nostre attività. L'amministrazione esibisce i vari cantieri disseminati ovunque - concludono gli Operatori della zona - come un fiore all'occhiello, ma senza scadenze certe si penalizza solo chi compie sacrifici enormi e naviga a vista sul proprio domani”.