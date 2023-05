Buone notizie per i lavoratori frontalieri: approvato definitivamente dalla Camera il 'Bonus Fiscale'

La Camera dei Depurati ha approvato, in via definitiva e all’unanimità, l'aumento del bonus fiscale, dopo il timore per lo slittamento a causa di due emendamenti.

Sarà ancora necessario un passaggio al Senato ma è una formalità e il bonus sarà sicuramente operativo da gennaio 2024. “E’ stato approvato anche il testo – evidenzia il segretario del sindacato Fai, Roberto Parodi - che avevo depositato lo scorso anno con una relazione in commissione e che sconta anche i contributi previdenziali dalle tasse”.