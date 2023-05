Finiscono fuoristrada con la moto, mentre viaggiano in moto in strada Monte Colma nella zona di Verezzo a Sanremo. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi.

Secondo una prima ricostruzione i due sarebbero caduti senza coinvolgere nessun altri mezzo. Entrambi sono stati soccorsi dal personale medico del 118 e da una ambulanza della Croce Rossa di Sanremo.

Fortunatamente non hanno riportato gravi ferite e sono stati portati in ospedale in codice giallo di media gravità.