Anche l'Italia a "The Golden Voices Music Awards" di Cannes

Sabato 29 aprile 2023, all'Espace Miramar di Cannes si è svolto il famoso concorso internazionale di canto e casting "The Golden Voices Music Awards" (c) in collaborazione con la città di Cannes. Un evento annuale organizzato dal soprano di fama internazionale Vanina Aronica e dall'associazione Les Virtuoses di cui è presidente, la quale s’impegna a scoprire nuovi talenti che, come stelline, brilleranno nel firmamento della canzone. Una finale veramente eccezionale, sponsorizzata dal direttore di casting The Voices & The Voices Kids France, Bruno Berberès, coadiuvato da una giuria di illustri e rinomati professionisti.

Come ogni anno vengono rappresentati vari paesi; per l'edizione 2023 ricordiamo: Francia, Australia, Messico, Russia, Grecia, Finlandia, Belgio, Spagna e, Italia, grazie ad Ilary Alaimo di 14 anni proveniente da Montedoro, (Sicilia), finalista di The Voices Kid Italia, la cui esecuzione è stata lungamente applaudita.

I vincitori di tutte le età sono stati premiati in base alle varie categorie e, tre preziosi Trofei sono stati assegnati dalla Giuria, dal Pubblico e dal direttore Bruno Berberès. Il più importante, Le coup de cœur du jury (colpo di fulmine della giuria), è stato assegnato ad Ilary Alaimo, che ha avuto anche l'onore di essere stata ricevuta dall'alta autorità che rappresenta l'Italia e gli italiani all'estero: S.E. Giulio Alaimo, Ambasciatore d'Italia nel il Principato di Monaco.

In fine serata, dopo la finale internazionale, si è tenuto un concerto di beneficenza all'insegna di "Viva la vida", con una schiera di grandi e talentuosi cantanti, fra cui l'organizzatrice Vanina Aronica (soprano classico crossover), Jil Aigrot (voce del film premio Oscar “La Môme”), David Casado (cantante latino), Stephane Ben (Premio della Giuria TGVMA 2020), il gruppo Gypsy Alma Latina, i cantanti premiati e i giovani danzatori della scuola “Studio Art 13” che hanno entusiasmato il pubblico per la loro grazia e professionalità. Sotto i riflettori anche Maria Salamone, poetessa di Cannes di origini italiane, che ha cantato la vita in rime e in versi.

Il successo era al rendez-vous sabato 29 aprile all’Espace Miramar di Cannes, mentre il merito di questa bella e indimenticabile giornata va a Vanina Aronica, una donna dal cuore generoso che ha organizzato tutto personalmente a sostegno del reparto di geriatria dell'ospedale Simone Veil di Cannes. Congratulazioni a Vanina, a tutti i partecipanti, e un grazie di cuore al pubblico.