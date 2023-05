Vallecrosia: aperte le iscrizioni per l'Estate Ragazzi 2023 all'Oratorio Don Bosco

Anche quest'anno sono aperte le iscrizioni per l'Estate Ragazzi 2023 all'Oratorio Don Bosco Vallecrosia.



"Dal 12 giugno al 28 luglio - si spiega nel comunicato - vi aspettiamo per trascorrere un'estate all'insegna del divertimento, dell'amicizia e della gioia di stare insieme. Dai noi troverete un team di animatori che accompagneranno i bambini dalla 1 elementare sino alla 2 media nelle varie attività giornaliere, dai giochi ai laboratori manuali, dalle attività formative di crescita ai balli, canti ecc.; non mancherà il mare e tante gite settimanali come il parco acquatico Le Caravelle, il Laser Game e tante altre. Insomma, tutto è pronto per vivere insieme un'estate meravigliosa, vi aspettiamo per le iscrizioni tutti i pomeriggi in oratorio Don Bosco Vallecrosia".