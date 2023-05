Imperia al voto: grande partecipazione dei residenti all'incontro in Viale Europa con Luciano Zarbano candidato sindaco sostenuto dalla lista 'Imperia senza Padroni‘

Di tappa in tappa il percorso di ascolto da parte di Luciano Zarbano, Candidato Sindaco, sostenuto dalla Lista Civica Imperia Senza Padroni, dà una fotografia sempre più definita con la voce dei cittadini autentico fil rouge nel disegnare un quadro di richieste semplici ma fondamentali per la vivibilità quotidiana. Nei locali di Viale Europa, sold out per i residenti di Castelvecchio, una costruttiva e partecipata assemblea ha sottolineato come la Gente chieda l'essenziale.



“Castelvecchio è un punto strategico di Imperia – hanno evidenziato gli intervenuti – essendo una delle porte di ingresso della Città per quanto concerne il versante “piemontese”. Sarebbe bello presentare un biglietto da visita decoroso, ma le problematiche sono tante e il degrado appare in tutta la sua realtà. Pur avendo rappresentato la situazione abbiamo ricevuto risposte sconcertanti dall'attuale amministrazione, come il “poter andare ad abitare altrove se non soddisfatti...”. L'aspetto inerente al traffico è uno dei principali da analizzare. Con la chiusura del Colle di Tenda il volume di transito da parte degli autoarticolati e dei mezzi pesanti è aumentato esponenzialmente. Intasamenti, disturbo acustico e danni alla sede stradale, visto il “peso” di questa tipologia di utenza sono evidentissimi. Di riflesso la sicurezza ne risente con grande stato di pericolo anche nella semplice azione di attraversare la sede stradale, dove un utilizzo di semaforo pedonale sarebbe opportuno. Anche il parco giochi meriterebbe attenzione e manutenzione. La situazione igienica è precaria nell'intero agglomerato dove si verificano episodi di bivacco notturno all'interno di uno stabile in stato di degrado. I residenti hanno anche chiesto come poter eventualmente ripristinare il doppio senso di circolazione relativamente agli Argini, intervento non facile e oneroso allo stato attuale ma risolvibile con una corsia a sbalzo. Altro tema esposto la mancanza di parcheggi, decisamente scarsi in rapporto alla necessità di fruizione e la carenza nella segnaletica stradale in particolare per l'accesso al sottopasso nei pressi del ponte sull'Impero. L'assemblea ha anche spostato il confronto su altre problematiche cittadine come la ormai nota situazione della spiaggia di Borgo Prino il cui ripascimento è oggetto di acceso dibattito, e la nuova rotatoria all'intersezione tra Viale Delbecchi e Viale Matteotti con i primi disagi che hanno visto un tir rimanere incastrato.



“E' davvero singolare – dichiara Luciano Zarbano come i cittadini che incontro esprimano tutti richieste assolutamente legittime ed estremamente semplici. Soddisfare esigenze primarie che permettano di usufruire di servizi assolutamente "scolastici" con un facile accesso al centro cittadino, un traffico scorrevole, un senso di sicurezza che tuteli le Persone. Nessuna richiesta di opere acchiappaclick, ma servizi, quelli per cui si pagano le tasse e non sono assicurati, azioni che possano rendere bello un angolo di un quartiere senza progetti sfarzosi, questo la Gente chiede e questo daremo loro”.