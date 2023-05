Ex Tiro a Volo, Borgo Foce e Piazza Roma. Polis "Con Claudio Scajola restituita bellezza a luoghi abbandonati della città"

“Ricordare il prima e il dopo spesso risulta difficile anche a noi. Ma certamente non si può dimenticare lo stato di abbandono in cui versava l'ex Tiro a Volo. Uno dei luoghi più caratteristici di Imperia, un affaccio sul mare da togliere il fiato che era finito nell'incuria e nel degrado da troppi anni”.

Interviene in questo modo Polis, associazione che sostiene la candidatura di Claudio Scajola alle prossime elezioni Amministrative di Imperia. “Abbiamo ridato ai nostri concittadini e agli ospiti che percorrono i luoghi del cuore della nostra città – prosegue - una prua di una nave sul mare, uno spazio meraviglioso che racconta la bellezza, la cura dei particolari, il silenzio e l’amore con cui questa Amministrazione ha curato Imperia. Poco più avanti Borgo Foce. Una perla antica offesa da incuria, pavimentazione ammalorata, una diga che toglieva respiro a un porticciolo meraviglioso. Anche qui l’amministrazione Scajola è intervenuta con opere importantissime e manutenzioni straordinarie e ha ridato al Borgo la dignità che merita anche con minime manutenzioni costanti degli arredi. E Piazza Roma, l’ultimo gioiello consegnato alla città e ai Portorini in particolare, oggi stracolmo di grandi e piccini che hanno riportato la Piazza alla vita dei tempi che furono”.

“Giochi di altissimo pregio – termina Polis - che si inseriscono con garbo in quella che è sempre stata il ‘cuore’ di Porto Maurizio, luogo di incontro, di socializzazione, di momenti all'aria aperta per le scuole che vi si affacciano. Un percorso di riqualificazione in atto che vedrà nei prossimi mesi il rifacimento completo dei marciapiedi della zona della Pensilina fino all’incrocio con via Cascione che possa diventare ‘centro’ e non solo ‘l’entrata al centro’ come appare ora. E tanto tanto altro”.