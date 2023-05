Molini di Triora: scomparsa di La Mendola, il cordoglio del sindaco, dell'Amministrazione del Presidente del consiglio

Gianluca Ozenda, presidente del Consiglio comunale di Molini di Triora, anche a nome del Sindaco Manuela Sasso e di tutta l’Amministrazione, ha espresso il cordoglio per la scomparsa del Segretario Tommaso La Mendola.

“Io personalmente – dice Ozenda - lo conobbi molti anni fa in Comune a Carpasio e poi abbiamo collaborato molti anni in Comune a Molini sia con l’Amministrazione del sindaco Moraldo che con l’attuale amministrazione di Manuela Sasso, apprezzando le doti umane e la sua schiettezza. Ancora recentemente, circa un mese fa, ci siamo visti per portare avanti un progetto per il nostro Comune e il territorio della Vallata. Ci mancherà la sua giovialità e professionalità”.