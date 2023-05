Elezioni Amministrative Imperia: viaggio di 'Imperia Rinasce' ad Artallo "Serve molta manutenzione"

“Prosegue il nostro viaggio per le frazioni, passando per Artallo. I problemi emersi sono simili a quelli delle altre frazioni, se non più accentuati. Innanzitutto, le strade mancano di manutenzione e soprattutto Via San Benedetto, la via principale, è particolarmente dissestata”.

Interviene in questo modo ‘Imperia Rinasce’ , dopo la visita ad Artallo. “Manca anche la segnaletica – prosegue - e molte strade secondarie non sono indicate. L’illuminazione pubblica è scarsa o assente e questo causa ripercussioni anche sulla sicurezza, visti i recenti furti e tentavi di furto. Immancabili anche le proteste per il trasporto pubblico carente, disservizi che gravano particolarmente sugli anziani. Nel nostro programma, nel punto riguardante le frazioni, abbiamo pensato a un “taxi di paese”, un servizio, indirizzato alle fasce più deboli, che si baserebbe su una convenzione tra il Comune e i taxi e prevederebbe corse a tariffa agevolata per l’utente fino a punti concordati meglio serviti dai mezzi pubblici”.

“Anche Artallo fa parte del nostro ‘tesoro dimenticato’ che deve di nuovo essere valorizzato, il primo passo è andare a votare il 14 e il 15 maggio”.