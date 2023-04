Due pecore sbranate dai lupi in via Vigliani, nel pieno centro del comune di Dolceacqua tra giovedì e ieri. Lo riporta l’agenzia Ansa.

Le due pecore erano in un recinto, in un terreno vicino alle case. I lupi hanno rotto la recinzione, sbranando le due pecore. Il Comune si è subito attivato e ha contattato i carabinieri forestali che sono intervenuti per un sopralluogo.