Esodo per il 25 aprile in Liguria: code infinite sulla A10 e turisti imbufaliti, gli albergatori sugli scudi

Code, code, fortissimamente code. Questa la situazione che, tra ieri ed oggi hanno trovato i turisti che stanno letteralmente invadendo il ponente della nostra regione, utilizzando un’autostrada, quella dei fiori, che nonostante il periodo festivo, vede restringimenti e deviazioni di carreggiata, che precludono più del normale la viabilità.

In attesa della scadenza dei tre anni chiesti per la manutenzione della A10 e delle altre vie di comunicazione da e per il Nord (prevista per dicembre prossimo) la riduzione dei cantieri per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio non sembra essere bastata. Le lamentele e la rabbia dei turisti è montata all’ennesima potenza ed è stata purtroppo recepita, soprattutto, dagli albergatori che li stanno ospitando in questi giorni.

Chi arriva da Piemonte e Lombardia trova, in questo pomeriggio delirante sull’Autofiori, una prima coda tra Savona e Feglino. Incolonnamenti sono presenti da questa mattina e andranno avanti ancora fino al tardo pomeriggio. Andando avanti si trova una coda di 15 km tra Pietra Ligure ed Andora, in corrispondenza di un cantiere e, quindi, un’altra leggermente meno lunga tra Andora e San Bartolomeo, nel luogo dove ieri pomeriggio si è registrato pure un incidente.

Per concludere l’opera i turisti trovano 4 km tra Imperia e Taggia e altri 7 tra Sanremo e Ventimiglia. Un viaggio che si trasforma in odissea e che, ovviamente, non rende certo un servizio all’accoglienza turistica della nostra regione. La situazione è drammatica da oltre due anni e mezzo e, in molti, si chiedono se i tempi dei lavori di manutenzione straordinaria, andranno effettivamente avanti fino a dicembre o se verranno ancora prorogati.

Una situazione che, già in tempi normali, vedeva tempi di percorrenza biblici ma, normalmente, si registravano in corrispondenza degli esodi e relativi controesodi. Effettivamente il ponte in atto è di quelli importanti, con milioni di villeggianti in giro per l’Italia ma, quanto avviene sulla A10 è ormai fuori controllo e, con tutto ciò, mai nessuno si è mai sognato (gestore e Amministrazioni regionale e locali) di sbattere i pugni sul tavolo per chiedere almeno una scontistica dei pedaggi in questi periodi di sovraffollamento.

Fermo restando la sacrosanta importanza dei lavori di manutenzione (non dimentichiamo mai il ponte Morandi), se non si pigia un po’ sull’acceleratore dei lavori, la situazione rischia di rovinare sempre più l’immagine di una Liguria che non merita una viabilità da medioevo.