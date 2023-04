Il fascino eterno delle Nike Air Force 1, le 5 varianti più apprezzate delle iconiche sneakers statunitensi

Sono considerate come le sneakers più celebri della storia, rappresentano un autentico simbolo dello street style e rientrano, senza dubbio, nella classifica delle calzature più vendute in tutto il mondo: ovviamente, stiamo parlando delle Nike Air Force 1. Ideate nel 1982 dal brand statunitense in collaborazione col designer Bruce Kilgore, erano concepite come scarpe tecniche per la pallacanestro, sinonimo di stabilità e velocità. Non a caso, il loro nome si ispira all’aereo che trasportava il presidente degli USA.

Perfette non solo per il parquet, nel giro di pochissimo tempo si sono affermate come un must-have irrinunciabile, un vero e proprio gioiellino del footwear, che ogni anno frutta un fatturato di ben 800 milioni di dollari. Disponibili in versione Low, Mid e High, declinate in oltre 2000 colorazioni, collaborazioni e release, le AF1 sono state reinterpretate in numerose varianti, ognuna delle quali ha contribuito ad amplificare il loro fascino. Ma quali sono i modelli più iconici da sfoggiare? Ecco le cinque proposte più apprezzate dagli sneakerhead.

Dalle tonalità pastello a quelle più accese, le Nike Air Force 1 Low Shadow

Cominciamo da un modello particolarmente amato dal pubblico femminile, le Nike Air Force 1 Shadow. Uniche nel loro genere, celano un messaggio molto importante, in onore di tutte quelle donne che desiderano affermarsi come un esempio di forza ed impegno per le generazioni future.

L’idea alla base di queste sneakers è semplice, è quella di aumentare e raddoppiare la forza. Questo approccio si riflette nei dettagli speciali con cui sono decorate le calzature. Le Shadow, infatti, presentano tutte le rifiniture tipiche delle AF1 ma raddoppiate: doppio Swoosh ad effetto sfumato, doppio logo Nike, doppio logo Air e doppia etichetta sulla linguetta.

Il tutto su un’intersuola platform che consente di guadagnare qualche centimetro in altezza. Introdotte sul mercato nel 2019, sono declinate in un’infinità di sfumature pastello, a cui vanno ad aggiungersi versioni con patch removibili ed intercambiabili.

Eredi delle Shadow, le Nike Air Force 1 Fontanka esplorano nuove traiettorie

Da alcuni considerate come eredi delle Shadow, specialmente per il fatto di essere destinate ad un pubblico prevalentemente femminile, le Nike Air Force 1 Fontanka si distinguono per la tomaia decorata da diversi inserti e per la linguetta su cui compaiono tre Swoosh.

Particolari anche le cuciture sul retro, accentuate nella zona del tallone, nonché l’intersuola in Foam React, che aumenta il comfort garantendo un’ammortizzazione perfetta ad ogni passo e cambio di direzione.

E per ciò che riguarda il curioso nome? Deriva dal fiume Fontanka, che scorre a San Pietroburgo, in Russia. Ad ispirare il design del modello, infatti, ci hanno pensato il movimento dei rave e la corrente underground di questa città.

Moderne e dallo stile futuristico, le Nike Air Force 1 Pixel

Innovative e coraggiose, le Nike Air Force 1 Pixel reinventano in chiave più moderna l’iconico design della classica AF1 Low. Se la tomaia è simile a quella dei modelli tradizionali, molto diversa è invece la suola. È infatti decorata da blocchi geometrici di varie dimensioni, che richiamano la forma dei pixel che caratterizzavano fotografie e videogiochi.

Lo Swoosh in questo caso non è più in rilievo ma impresso nella tomaia. A ciò si unisce una piccola placchetta in metallo brillante che va ad arricchire i lacci, per conferire alle Air Force 1 Pixel un tocco ancor più futuristico.

Per quanto riguarda le colorazioni, classici e sempre apprezzati sono i modelli total-white o total-black. Ma spazio anche a versioni più vistose e appariscenti, come la Air Force 1 Low Pixel Grey Gold Chain, impreziosita da inserti in raso, velluto a coste e da un ciondolo dorato a forma di Swoosh, oppure ancora la Air Force 1 Low Pixel Desert Sand, che combina dettagli in pelle liscia e scamosciata.

Le Air Force 1 Platform rompono l’estetica della classica silhouette

Nuova silhouette e dettagli accattivanti sono le principali caratteristiche che identificano queste sneakers. Se anche i classici modelli presentano un’intersuola rialzata, quella delle Nike Air Force 1 Platform si distingue per il taglio diverso, più raffinato e aerodinamico.

Nella zona posteriore del tallone si legge la parola Air. Un’altra novità? È costituita dallo Swoosh, che non figura più al suo posto abituale ma è stato posizionato più in basso. La tomaia è realizzata in 100% pelle di alta qualità, la suola è in gomma antiscivolo e la punta è leggermente affusolata.

Quanto alle colorazioni delle Nike Air Force 1 in offerta online, tra le più apprezzate possiamo ricordare quelle beige o rosa e quelle in tonalità pastello, ideali da indossare in qualunque occasione quotidiana.

Leggere ed ecosostenibili, le Nike Air Force 1 Crater

Non possiamo che terminare questa guida con un altro autentico must-have, perfetto per quanti desiderano sfoggiare l’inconfondibile stile Nike dando un piccolo contributo ecosostenibile. Le Air Force 1 Crater, infatti, sono espressione dell’iniziativa “Move to zero”, che ha come scopo quello di ridurre gli sprechi mediante innovazioni scientifiche, che riguardano sia la selezione dei materiali impiegati che il modo in cui vengono utilizzati.

Le Crater, infatti, sono realizzate con almeno il 20% di materiali riciclati. In particolare, il 15% è in gomma Nike Grind e il restante 5% in schiuma Crater. La stessa tomaia è in tessuto semi-traspirante e perfino le stringhe sono riciclate al 100%.

Il risultato? Un autentico caleidoscopio di colori, una calzatura confortevole ed estremamente versatile, concepita per essere indossata pensando al nostro pianeta.