ContactSkin: il rinfoltimento non chirurgico dei capelli

Il rinfoltimento non chirurgico dei capelli, rappresenta una soluzione molto pratica e assolutamente valida per coloro che soffrono di un progressivo diradamento o caduta dei capelli. Questo trattamento proposto da ContactSkin dona comfort e sicurezza a chi desidera una folta chioma dall’aspetto naturale, che ben si adatta al proprio viso e alle proprie esigenze. Il rinfoltimento non chirurgico è una soluzione che dura parecchio tempo, garantendo la stessa resa dei capelli naturali.

Che cosa è il rinfoltimento non chirurgico dei capelli

Decidere di fare un rinfoltimento non chirurgico dei capelli, rappresenta una delle soluzioni più pratiche, perché si tratta di un intervento non invasivo per la cura della calvizie definitiva. A differenza di un normale trapianto di capelli, la soluzione non chirurgica offre moltissimi benefici senza andare ad intervenire direttamente sul cuoio capelluto. Optare per questo tipo di soluzione di ContactSkin, per chi soffre di calvizie, è più semplice e veloce perché, sapere di non doversi sottoporre ad un intervento chirurgico, solleva il paziente da eventuali dubbi e ansie.

Il rinfoltimento non chirurgico dei capelli viene fatto in modo semplice: viene applicata una membrana sottilissima su tutto il cuoio capelluto, questo strato che aderisce perfettamente alla forma del capo viene ancorato alla testa, garantendo una presa molto forte, che permetterà di non doversi più preoccupare una volta applicata.

Questo tipo di rinfoltimento è un trattamento assolutamente indolore e non provoca cicatrici, perchè il lavoro che viene svolto consiste nell’integrare capelli naturali su uno strato di similpelle, in modo da ottenere dei capelli nuovi, che necessitano dello stesso tipo di trattamento di un capello naturale non impiantato. Si tratta di una tipologia di intervento che non richiede la necessità di sottoporsi ad un’anestesia in una struttura ospedaliera .

Il risultato estetico che vi permette di ottenere è impareggiabile: i vostri capelli potranno essere trattati come dei normali capelli, l’immagine che otterrete sarà completamente nuova e in grado di donarvi maggiore sicurezza.

I vantaggi che si ottengono da questa scelta

I trattamenti ContacSkin offrono innumerevoli vantaggi, per questo motivo i trattamenti non chirurgici, sono tra le tipologie di trattamento della calvizie scelto più di frequente e in grado di accontentare le esigenze di tutti:

Attaccatura dei capelli invisibile : grazie alla membrana ultrasottile e perfettamente compatibile alla forma del vostro capo, l’attaccatura dei capelli percepita risulta essere molto naturale. Dal giorno alla notte : la comodità viene garantita per tutto il giorno, garantendovi massima sicurezza durante lo svolgimento di tutte le attività quotidiane, dallo sport alla doccia, questo trattamento vi garantisce una prestazione ottimale. Non dovrete preoccuparvi di prestare troppa attenzione ai vostri movimenti, in quanto la sensazione sarà quella di avere dei capelli completamente naturali.

Il lavaggio e la cura : potete infatti curare i vostri capelli come più preferite, non sono richiesti particolari prodotti né particolari azioni da svolgere, il lavaggio dei capelli da adottare è il classico modo di cura dei capelli utilizzato dai più. Anche tutte le operazioni di asciugatura e piega sono possibili, potete acconciarli come più vi piace a vi fa sentire a vostro agio.

Durata garantita 4-6 settimane : questo sistema molto pratico di rinfoltimento dei capelli, deve essere sostituito circa ogni mese e mezzo, garantendovi massima igiene e inoltre farà sì che i vostri capelli siano sempre curati, sani e lucenti.

Aderenza dermocompatibile : la compatibilità con la vostra cute, è data da un attento lavoro di modellamento delle linee della base di cuoio capelluto artificiale, plasmate sulla vostre forme, inoltre la tenuta ottimale vi garantisce di poter svolgere ogni attività senza preoccuparvi di trovarvi in situazioni spiacevoli.

Cambi regolari : decidere tra più tagli di capelli disponibili, vi offre una vasta gamma di stili tra cui scegliere, cercando quello che meglio si presta a voi e avendo l’opportunità di cambiare quante volte volete la vostra acconciatura, consapevoli del fatto che se non dovesse convincervi potrete sempre cambiarlo in ogni momento.

Su misura per te : ogni trattamento viene svolto tenendo conto della vostra situazione di partenza, per cui sarà possibile andare solo ad intervenire esclusivamente sulle aree rade, oppure decidere di optare per un trattamento completo che vada a comprendere l’intera area.

Il trattamento di rinfoltimento dei capelli di ContactSkin è sicuro e garantisce risultati professionali, senza doversi sottoporre ad un intervento chirurgico.