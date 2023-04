Omicidio di Rocchetta Nervina: rinviato al 10 maggio il processo d'appello per l'81enne Fulvio Sartori

E’ stato rinviato al 10 maggio il processo d’appello a carico di Fulvio Sartori, difeso dall'avvocato Roberta Rosso che aveva impugnato la sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Imperia che lo ha visto condannare il 10 maggio scorso a 16 anni e 4 mesi di carcere.

L’uomo, 81enne, è ritenuto responsabile dell’omicidio della moglie Tina Boero, 80 anni, e anche dell’uccisione della loro cagnolina Luna. Il delitto è avvenuto all’alba del 19 aprile del 2021 a Rocchetta Nervina.

Per l’uomo venne stata riconosciuta la seminfermità mentale e ha escluso le aggravanti della crudeltà, dei futili motivi, riconoscendo quella relativa al rapporto di coniugio e alla minorata difesa. L’ex guardia forestale, dopo aver colpito la moglie alla testa con un batticarne le ha tagliato la gola: stessa sorte riservata alla povera cagnolina di famiglia ed infatti l'uomo è stato condannato anche per il reato di uccisione di animale.

Anche se i giudici di primo grado hanno accolto gran parte dell'impostazione difensiva, per il per il legale dell'imputato la Corte d'Appello di Genova valuterà ulteriori aspetti e rideterminare la pena comminata, ma lo farà il 10 maggio e non oggi come era previsto.