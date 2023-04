Taggia: sabato alla libreria Antea il seminario “Counseling a Mediazione Naturale” con il Dr. Alberto Folli

Sabato alle 17, presso la libreria Antea Edizioni, in via Soleri 5B a Taggia avrà luogo il seminario di introduzione al “Counseling a Mediazione Naturale”. A condurlo il Dr. Alberto Folli ideatore della pratica. Nel contesto dell’incontro sarà presentato anche il suo ultimo libro “Il mondo che ronza” edizioni Antea. Con l’occasione l’autore proporrà anche il primo corso per Mediatori Naturali. Un seminario che offre una triade di spunti: un’introduzione al Counseling a Mediazione Naturale, la presentazione del libro “Il mondo che ronza”, la proposta di un corso per Mediatori Naturali. Condurrà la serata Alberto Folli sociologo e counselor genovese animatore dello studio Azione Counseling. Il tema è quello innovativo del Counseling a Mediazione Naturale, una pratica e una teoria che, racconta Alberto Folli, ha le sue radici nelle esperienze culturali e sportive dell’Associazione “Verso l’origine” (una Ass. sportiva dilettantistica con sede a Taggia) e nella risalita dei torrenti secondo lo stile dello Streambed Trekking, una pratica nata proprio con la risalita integrale del torrente Argentina 17 anni fa. Sulla base di queste esperienze soggettive di bellezza e benessere psico fisico si è passati a proporre veri e propri momenti di contatto profondo e di immersione nella natura.

Un testo, quest’ultimo, che racconta di come un cammino solitario tra boschi, torrenti primaverili e creste affacciate sul mare, possa diventare un percorso intimo di conoscenza di sé, l’incontro con storie incrociate sui sentieri, un dialogo con la natura e, dal punto di vista del Mediatore Naturale, un momento di autoformazione.

La consapevolezza di sé, il benessere personale, la relazione con il mondo e la natura sono, oggi più che mai, temi di straordinaria attualità e urgenza. È diventato importante ricollegarsi alla natura e trovare un nuovo equilibrio. Per questo c’è bisogno di persone in grado di accompagnare in questa direzione, per riaprire un dialogo con la natura che abitiamo e che ci abita, per accudire la sensibilità naturale di ciascuno, per guardare all’ecologia come qualcosa di interno all’animo umano e non solo come una serie di interventi tecnici sull’ambiente esterno.