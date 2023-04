Sanremo: sicurezza nelle scuole, 1.3 milioni di investimenti nei prossimi quattro anni

Sanremo proseguirà anche nei prossimi anni con gli investimenti per la sicurezza degli istituti scolastici cittadini. La giunta matuziana ha di recente approvato la spesa dei finanziamenti da 1,3 milioni di euro concessi dal Ministero per la sistemazione degli edifici scolastici.



La spesa prevede la suddivisione in parti uguali per il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026 per una spesa di 344 mila euro circa all’anno. La somma prevede la manutenzione straordinaria delle scuole compresi gli incarichi professionali inerenti le attività di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza delle strutture scolastiche e del patrimonio comunale.



Nei prossimi mesi gli uffici comunali stabiliranno i lavori da finanziare con i fondi.