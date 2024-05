Sanremo: in rada lo splendido veliero Sea Cloud Spirit, in molti a immortalarlo dalla costa (Foto)

Il veliero Sea Cloud Spirit è stato oggi in rada a Sanremo. Nel corso di una giornata particolarmente uggiosa l’imbarcazione è uno dei simboli della eleganza e della bellezza delle grandi navi a vela.

Una vera e propria meraviglia del mare, con la sua elegante struttura, si trova attualmente in rada a Sanremo, incantando i visitatori con la sua maestosità e il suo fascino senza tempo.

Il Sea Cloud Spirit è una magnifica imbarcazione che incanta per la sua eleganza e bellezza. Costruito nel 2021, questo veliero di lusso offre un'esperienza unica ai suoi passeggeri, che possono godere di un viaggio indimenticabile attraverso mari e oceani. L'architettura è stata studiata nei minimi dettagli per offrire comfort e lusso ai suoi ospiti. Le cabine sono eleganti e spaziose, dotate di ogni comfort e arredate con gusto. Il design degli spazi comuni è raffinato e curato, offrendo agli ospiti la possibilità di rilassarsi e socializzare in un ambiente lussuoso e accogliente.

Il Sea Cloud Spirit è dotato delle più moderne tecnologie di navigazione e sicurezza, garantendo ai passeggeri un viaggio sicuro e senza preoccupazioni. Gli ospiti possono godere di una vasta gamma di attività a bordo, tra cui relax sul ponte, sport acquatici, escursioni a terra e molto altro.

Ma ciò che rende davvero unico il Sea Cloud Spirit è l'esperienza culinaria offerta a bordo. Gli chef a bordo preparano piatti prelibati utilizzando ingredienti freschi e di alta qualità, offrendo ai passeggeri un viaggio gastronomico indimenticabile.

(Foto di Erika Bonazinga)