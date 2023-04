Imperia, morte del 15enne Matteo Maragliotti: Asl1 e Asl2 ammettono responsabilità

Asl1 e Asl2 hanno ammesso le loro responsabilità, sul fronte civile, riguardo alla morte del 15enne imperiese Matteo Maragliotti, avvenuta nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Sanremo il 21 gennaio del 2013 per un'infezione cerebrale, risarcendo con un accordo bonario la famiglia del ragazzo.

Lo ha annunciato il papà di Matteo, Franco Maragliotti: "Gli errori ci sono stati e Matteo non doveva morire. Non è la cifra che ci interessa perché Matteo non tornerà più, quello che conta è che sia stato riconosciuto ciò di cui noi eravamo certi dall'inizio".

Si conclude così una vicenda durata dieci anni anche se il processo penale, con il rinvio a giudizio di due medici, era finito in prescrizione.