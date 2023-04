Controesodo di Pasqua: lunghe code sulla A10 Genova-Ventimiglia, difficile il rientro dalla Costa Azzurra

E’ già controesodo nella nostra regione. Come era prevedibile, dopo il weekend di Pasqua sono molti i turisti che stanno già rientrando verso casa ed è ovviamente una giornata difficile per chi viaggia sulle autostrade liguri.

Da questa mattina code e rallentamenti stanno interessando l'intera rete regionale. Intorno alle 15.30 il traffico era bloccato sulla A26 Voltri-Gravellona Toce in direzione Genova ma anche tra Masone e il bivio della Genova-Ventimiglia per un veicolo in fiamme.

Sulla A10 Genova-Ventimiglia segnalata coda tra Varazze e il bivio A10/A26 Trafori per lavori ma lunghe code sono segnalate anche al confine tra Francia e Italia. Cinque i chilometri di coda sull'autostrada verso l'Italia per il controesodo dal ponte di Pasqua.

Molti i turisti che stanno rientrando nelle principali città del nord, dopo aver trascorso il weekend in Costa Azzurra.