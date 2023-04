Bordighera outdoor experience: grande successo di partecipanti per la Pasquetta a Montenero (Foto)

In tantissimi per Bordighera Outdoor Experience. Un successo di partecipanti, chi a piedi chi in bice, che è il risultato dell'impegno, del lavoro, dell' investimento di oltre 150.000 euro con cui è stato creato il bike park di Montenero.

“Una infrastruttura strategica – dice il Sindaco Vittorio Ingenito - per la destagionalizzazione e lo sviluppo turistico della nostra città. Sportivi, famiglie, appassionati: oggi tutti hanno trovato a Montenero divertimento e serenità immersi in una natura unica, tra la collina ed il mare”.