Vallecrosia verso la Pasqua, liturgia penitenziale alla parrocchia di San Rocco (Foto)

Liturgia penitenziale alla parrocchia di San Rocco a Vallecrosia. L’appuntamento, organizzato per preparare la comunità alla Pasqua, sarà questa sera alle 21.

Sei sacerdoti saranno disponibili per le confessioni. “Vi saranno le confessioni. Diversi sacerdoti saranno disponibili per il sacramento della riconciliazione. Non mancate a questo momento di grazia" - fa sapere il parroco della parrocchia di San Rocco don Rito Alvarez - “Invitate parenti ed amici a partecipare”.

Con la benedizione delle palme e dei rami d’ulivo sul sagrato e la celebrazione della santa messa della Passione durante la Domenica delle Palme ha, infatti, preso il via la Settimana Santa. “Con la Domenica delle Palme è iniziata la Settimana Santa, siete perciò tutti invitati a partecipare alle celebrazioni. Sarà una buona occasione per rinnovarci spiritualmente" - sottolinea il parroco di San Rocco.