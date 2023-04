Lavori sul 'Roya 1' a Imperia e Diano: erogazione dell'acqua a rischio nella settimana di Pasqua

Da oggi, e per i primi giorni della settimana, saranno eseguiti interventi di riparazione sulla condotta Roya 1 ad Imperia (zona ‘Incompiuta’ in via Novaro) e a Diano Marina (via Novaro).

I lavori potranno comportare disservizi nei due comuni: ad Imperia in calata Cuneo e zona capitaneria di porto di Oneglia mentre a Diano Marina nell’intero comune così come a: Diano San Pietro, Diano Castello, San Bartolomeo al Mare, Cervo ed Andora (limitatamente alla frazione Rollo).

Al momento Rivieracqua non sa ancora, visti i lavori da svolgere, se questi renderanno (o meno) necessaria la chiusura della condotta. Non sono esclusi momenti di stop all'erogazione idrica e l’azienda conferma che, volta per volta, ne verrà data comunicazione, in particolare l’eventuale imminente interruzione del servizio.

Nei Comuni interessati saranno probabili fenomeni di torbidità dell'acqua erogata che, progressivamente, tenderanno a scomparire.