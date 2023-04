Sanremo Tennis Cup: Victor Vlad Cornea e Franko Skugor vincono il doppio, tutto pronto per la finalissima (fotogallery)

Ci sono i due nomi dei primi vincitori della Sanremo Tennis Cup 2023, torneo challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Sanremo: sono il rumeno Victor Vlad Cornea e il croato Franko Skugor che insieme hanno vinto il titolo del tabellone di doppio battendo in finale la coppia formata da Nikola Cacic (Srb) e Marcelo Demoliner (Bra) con lo score di 62 63. La finale del doppio ha aperto il programma odierno con tre match tutti giocati sul Centrale davanti ad un pubblico che è cresciuto con il passare del tempo sino ad offrire una cornice davvero entusiasmante anche per i protagonisti scesi in campo che raramente – secondo quanto detto da loro stessi – si sono trovati di fronte a tanta folla in un Challenger.

Il torneo ha successivamente definito i nomi dei due finalisti del tabellone di singolare. Dopo una pausa al termine della premiazione del doppio, e sempre sotto un sole di nuovo presente e caldo, è stata la volta della prima semifinale tra il prospetto francese che risponde al nome di Luca van Assche e il giustiziere degli italiani, il ceco Vit Kopriva che nel suo cammino ha fatto fuori nell'ordine Marco Cecchinato, Flavio Cobolli e Gianluca Mager. Il pronostico è stato rispettato e il 18enne transalpino, con sangue italiano da parte di madre, testa di serie n.5 grazie al suo ranking appena sopra i primi 100, ha vinto la sfida 76(4) 62 al termine di un'ora e 51' molto intensi di gioco spesso spettacolare.

“Non credo di dover essere io il salvatore della patria francese nel tennis – ha detto al termine Van Assche – abbiamo tanti buoni giocatori in classifica ma se guardo al futuro allora spero di diventare uno dei protagonisti. Giocare qui mi piace molto, campi veloci e organizzazione perfetta in un club piccolo ma tanto accogliente e sempre con il pubblico che segue e fa il tifo. Domani proverò a centrare l'obiettivo di vincere un torneo Challenger davvero importante”.

A seguire si è giocata la seconda semifinale del torneo organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il circolo Tennis Sanremo, e anche in questo caso il pronostico è stato rispettato. La vittoria è infatti andata al 27enne peruviano Juan Pablo Varillas prima testa di serie del seeding e n.88 della classifica mondiale Atp che è riuscito ad avere la meglio della resistenza del belga Kimmer Coppejans, rivelazione del torneo partito dalle qualificazioni e quindi vincitore di ben 5 match consecutivi prima del ko odierno.

Varillas ha fatto valere la sua classe superiore e ha chiuso 63 64 dopo un'ora e 38' ma tanti applausi sono stati tributati a Coppejans che una dozzina di anni fa era il n.1 del tennis mondiale juniores e poi per vari motivi non è riuscito a far decollare la sua carriera.

“Non è stato facile neppure questa volta – ha detto Varillas – ma alla fine sono riuscito a raggiungere la finale e so già che sarà dura anche domani. Ma intanto mi godo il successo e la bellezza di questo posto: io quando vedo il mare mi sento subito meglio”.

La finale di domani tra Juan Pablo Varillas e Luca van Assche inizierà alle ore 15 e sarà in diretta su Supertennis.