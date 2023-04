Il Boano Team di Caraglio alla prima prova del Campionato del Mondo Enduro di Sanremo (Foto e Video)

Il Boano Team di Caraglio è alla prima prova del Campionato del Mondo di Enduro Gp dell’anno in corso. Dopo aver compiuto la maggiore età (è nato nel 2005) il team è figlio della Boano Moto, che nasce nel 1976 dalla passione del fondatore Roberto Boano, pilota Italiano e mondiale di motocross e di sua moglie Silvana.

Roberto ha partecipato cinque volte alla Parigi-Dakar e ora, a proseguire la strada tracciata dal papà ci sono i figli Jarno e Ivan, che negli anni passati hanno raggiunto importanti traguardi nelle competizioni enduristiche dove hanno collezionato, a partire dal 1991, la bellezza di 14 Medaglie d’oro alle ‘Sei Giorni’, 3 Titoli mondiali a squadre con la Nazionale Italiana, 4 Campionati Europei, 7 Titoli italiani oltre a vari podi e piazzamenti nel Campionato Mondiale; Ivan ha conquistato in due stagioni anche 3 podi nel Mondiale Supermoto; insieme sono stati piloti Ufficiali Honda e Husqvarna.

Ora l’azienda prepara moto da corsa, ma produce e commercializza anche parti dedicate al Racing con il nuovo marchio Boano Race Parts con una rete che a livello mondiale può contare su oltre 300 rivenditori.

Alla prima delle otto prove del campionato del Mondo Enduro, il Team Boano porta tre piloti nella gara maggiore e due in quella junior. “Puntiamo in alto – ci ha detto il direttore sportivo, Denny Filiparz – e contiamo di far bene in tutte le prove del mondiale, visto che lo scorso anno ci siamo imposti nella categoria E2”.

A Sanremo corrono i tre piloti del team maggiore: Matteo Pavoni in categoria E1, mentre in E2 l’australiano Daniel Milner. In E3 il cuneese Matteo Cavallo. I Junior sono Gabriele Doglio e Samu Boano. Il team ha anche previsto una ‘hospitality’ con lo sponsor ‘Costa Ligure’ ad Arma di Taggia, dove si svolgerà pure un pasta party.