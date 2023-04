Scommettere sul calcio da mobile non è mai stato così semplice – tutto ciò che devi sapere

La bellezza di scommettere sul calcio da mobile

Giocare a un casinò online da mobile, in modo celere, è un'innovazione dei giorni nostri che ha facilitato la vita di tantissimi appassionati. Difatti, dedicarsi al gambling e al betting sul cacio da telefono cellulare è estremamente comodo! Lo si può fare praticamente ovunque: basta semplicemente avere un telefono carico (o un tablet, certo) e collegarsi al proprio account casinò immettendo le credenziali necessarie.

Insomma, un gran privilegio che a quanto pare non spetta a pochi! Andiamo, però, a fare un esempio concreto di un casinò che permette il perfetto gioco da mobile. Indaghiamo.

Planet win app: la perfezione fatta mobile

Planet Win è sbarcato su telefono cellulare e lo ha fatto in modo tanto signorile da essere riconosciuto come un casinò applicazione davvero formidabile. Di preciso, però, come mar è considerata un'app di tale livello? Cos’ha di speciale? O meglio, cos'ha da essere una pietra miliare per il gambling mobile e un esempio per i virtual che intendono “trasferirsi" stabilmente anche su mobile?

Caricamenti rapidi

La Planet win app rispetta, anzi, migliora i tempi di caricamento che il casino esibisce quando viene caricato da mobile (ovviamente, usufruendo di un motore di ricerca). Questo perché l'applicazione è ottimizzata per funzionare alla grande sui software utilizzati da cellulari e tablet, ovvero Android e iOS. Grazie ai rapidi caricamenti e all’ottimizzazione, al player è concesso un gioco privo di lag (ovvero di interruzioni fastidiose e più o meno frequenti) atte a impedire alcune meccaniche di gameplay con conseguente perdita di eventuali incassi.

Non sono molte le app per cellulare a permettersi un simile lusso! Anche perché lo spazio che occuperebbe non sarebbe certamente ingombrante sulla memoria e la cache.

Scommesse veloci

Una delle cose migliori dell'app di Planet Win, è senza dubbio la quantità e la qualità di opzioni per scommesse che la piattaforma mette a disposizione. Difatti, l'app funziona alla stregua della sua versione per pc, per quel che ovviamente riguarda le scommesse sportive. Gli sport sui quali è possibile scommettere, sono tantissimi, e comprendono eventi piuttosto “rari" nel mondo del betting, come il tennis da tavolo il cricket e… Persino gli eSports. Quest’ultima pratica si affaccia sull'app nella forma più giocata in assoluta, ovvero quella di League of Legends.

Insomma, c’è senz'altro un motivo che aiuta a definire la ragione per la quale l'app di Planet Win stia attualmente spopolando tra i giocatori d’azzardo che preferiscono la postazione di gioco mobile a quella pc o computer fisso.

E se una persona volesse scaricare l'app, come potrebbe fare?

Scaricare un'applicazione casinò mobile

Scaricare un'app ottimizzata per il game da mobile, non è poi così arduo, sai? Per prima cosa, vai sullo store del tuo cellulare e digita semplicemente il nome del casinò di cui vorresti scaricare la app. Se la trovi, premi il tasto per scaricarla e attendi che venga installata sul cellulare. Il processo può richiedere qualche minuto, o qualche secondo. L'app di Planet Win pesa circa 16mb su Android e più o meno il doppio su iOS, ma altre applicazioni simili, inerenti ad altri casinò, hanno certamente valori differenti.

Un altro metodo utile a scaricare le applicazioni dei casinò, è quella di cercare le medesime sui siti ufficiali dei virtual. Normalmente, si trova una sezione apposita all’interno dei menù, proprio come per Planet Win. A tal proposito, nell’ordine di scaricare e installare l'app, è necessario abilitare l'accettazione di fonti sconosciute sul proprio dispositivo. Per farlo, recati nelle impostazioni.

Cominciare a giocare

Per giocare, devi prima comprare il processo di registrazione, o collegare l'app al tuo account casinò. Entrambe le eventualità non comportano alcun tipo di difficoltà, dal momento che, nel caso della registrazione, basta immettere l'email, i dati personali e selezionare un metodo di pagamento; invece, per quel che concerne il collegamento a un account già creato, basta inserire il proprio nome utente e la password.

I giochi variano certamente a seconda dell'applicazione. Possono esserci soltanto scommesse (come per Planet Win) o possono essere presi in considerazione tutti i giochi, compresi quelli da giocare in live!

Insomma, basta scaricare per credere!