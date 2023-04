Come prendersi cura della lavastoviglie: 5 utili consigli

La lavastoviglie Bosch è una delle scelte preferite dai consumatori, grazie alla sua durata e alle alte prestazioni. Per esempio, il modello di lavastoviglie Bosch Silence Plus Serie 4 è una delle soluzioni più apprezzate, presente oggigiorno sul mercato. Per quale motivo? Per una serie di motivi, ma soprattutto grazie alla sua richiesta minima di manutenzione, che permette ai possessori di scordare il numero di telefono del tecnico.

La lavastoviglie è una comodità moderna che spesso diamo per scontata. Ci fa risparmiare una notevole mole di tempo e fatica, ma come ogni altro elettrodomestico, richiede una basilare manutenzione affinché continui a funzionare al meglio. Trascurare la lavastoviglie può comportare costose riparazioni e una riduzione delle prestazioni, sia a livello funzionale sia a livello energetico.

Per fortuna, non è così difficile prendersi cura degli elettrodomestici, a maggior ragione con quelli di ultima generazione. Difatti, basteranno dei semplici accorgimenti per mantenere la lavastoviglie in perfetta efficienza. Alcune manutenzioni riguarderanno la pulizia dei filtri, il controllo dei bracci di spruzzatura, la messa in moto a pieno carico, nonché l’accortezza di evitare di inserire sporco e resti di cibo.

Problemi comuni nella lavastoviglie

La manutenzione regolare di una lavastoviglie è essenziale per garantire che continui a funzionare a pieno regime per tutta la sua durata. Inoltre, una costante manutenzione evita delle spiacevoli e impreviste uscite monetarie, a seguito di riparazioni e sostituzioni, senza considerare il risparmio in termini di tempo e consumo di acqua. Pertanto, prima di immergerci nei consigli degli esperti per la manutenzione della lavastoviglie, è essenziale comprendere alcuni problemi comuni che possono verificarsi.

Questi problemi possono andare da problemi minori come piatti sporchi o cattivo odore, a problemi più significativi come perdite d'acqua o mancata accensione della lavastoviglie Bosch. In particolare, un problema molto sentito in questo forte periodo di siccità è quello della dispersione di acqua: un bene non più trascurabile. Si verifica a seguito di una guarnizione danneggiata, di una valvola di alimentazione dell'acqua difettosa o di uno scarico intasato.

Lo scarico si intasa quando i residui di cibo rimangono incastrati nei filtri o la lavastoviglie non viene pulita accuratamente. Tutto ciò può determinare una situazione di piatti sporchi sebbene la causa possa nascondersi anche in un detersivo poco pulente o nelle tecniche di carico e scarico inadeguate. Quando invece la lavastoviglie Bosch non si accende potrebbe esserci un fusibile bruciato, un interruttore automatico scattato, un motore difettoso oppure un problema elettrico.

I consigli per prendersi cura della lavastoviglie Bosch

Sembra quasi impossibile, eppure una delle ragioni più comuni dei problemi della lavastoviglie Bosch è l'inadeguatezza delle tecniche di carico e scarico. Caricare troppe stoviglie o sovraccaricare la lavastoviglie può causare problemi come piatti sporchi, filtri intasati e perdite d'acqua.

Per questo motivo, gli esperti consigliano di pre-risciacquare le stoviglie prima di caricarle nella lavastoviglie e di caricare le stoviglie in base alle loro dimensioni, senza che si tocchino tra loro. Inoltre, le stoviglie vanno rivolte verso il basso per consentire all'acqua di raggiungere tutte le parti del piatto. Ma soprattutto non si deve mai sovraccaricare la lavastoviglie, se non si vogliono rovinare i componenti interni o di eccedere con la richiesta energetica.

Un’altra soluzione efficace è quella di predisporre una pulizia regolare dei componenti interni ed esterni della lavastoviglie Bosch. Grazie a questo semplice accorgimento è possibile mantenere intatte le prestazioni e prolungare l’esistenza dell’elettrodomestico. Basterà pulire regolarmente i filtri e togliere eventuali residui dai getti d'acqua e dai bracci spruzzatori della lavastoviglie. Eseguire un ciclo a vuoto con aceto o bicarbonato di sodio per disinfettare ed eliminare possibili odori sgradevoli.

Non dimentichiamoci di controllare periodicamente la valvola di alimentazione dell'acqua per assicurarsi che funzioni correttamente, ispezionare il tubo di scarico della lavastoviglie affinché non siano presenti segni di danni o ostruzioni. E pulire l'intercapedine della lavastoviglie per garantire un drenaggio corretto. Talvolta va rimosso il filtro e pulito con acqua calda e una spazzola morbida.

Infine, l’uso del giusto detersivo e brillantante per lavastoviglie Bosch è essenziale per garantire che i piatti risultino puliti e che la lavastoviglie funzioni in modo efficiente. Ma dobbiamo evitare di utilizzare una quantità eccessiva poiché potrebbe causare una conseguente formazione di schiuma e scarse prestazioni di pulizia. Il brillantante è utile per eliminare le macchie d'acqua e ottenere stoviglie pulite e brillanti. Scegliamo un brillantante e un detersivo amico dell’ambiente.