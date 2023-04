Serie di ritardi e treni bloccati in Francia per un guasto alla linea elettrica, con i pendolari che rientrano dal lavoro in ritardo.

Sta accadendo in queste ore per l’ira di chi, al termine di una dura giornata di lavoro, è bloccato sui convogli. Al momento i ritardi sono quantificati in un paio d’ore. Molti viaggiatori sono scesi a piedi nella zona di Peglia, stanchi di quanto stava accadendo.