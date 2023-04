Imperia: all'Istituto 'Ruffini' presentato il progetto 'Portale del Lavoro Imperia' (Foto)

Si è svolta stamani, nella Biblioteca dell’istituto “G. Ruffini” di Imperia la presentazione del progetto ‘POLI – Portale del Lavoro Imperia’, un progetto che ha visto la collaborazione dell’Istituto Ruffini, di Confindustria Imperia e di SEI-CPT per la realizzazione di un portale per lo scambio di curriculum “validati” tra il mondo della scuola e quello del lavoro.

La peculiarietà del portale è che i CV, caricati dai ragazzi secondo le specifiche dettate dai corsi che Confindustria ha tenuto presso il Ruffini di Imperia, vengono poi ‘validati’ dai docenti, che intervengono confermando o meno le informazioni in essi indicate, assegnando quindi un ‘bollino di validazione’ che permette al documento di diventare visibile alle aziende interessate; ecco quindi che le imprese riescono ad avere una sorta di garanzia sui contenuti delle informazioni ottenute.

Il portale e la sua gestione è stata tutta realizzata dall’azienda speciale informatica del Ruffini, la 'RTS - Ruffini Technological Service', quale dimostrazione delle alte competenze informatiche dei ragazzi che seguono il corsi SIA (manager informatico) dell’Istituto. Erano presenti alla dimostrazione del software e alla consegna degli attestati ai ragazzi partecipanti i corsi di formazione il Direttore di Confindustria Imperia, dott. Paolo Della Pietra, il Direttore del SEI-CPT Francesco Castellaro, la formatrice di Confindustria dott.ssa Raffaella Rognoni.

Il progetto getta le basi per una proficua e stabile collaborazione tra le realtà coinvolte, tutte interessate a dare una risposta alle esigenze di vita e di lavoro dei nostri ragazzi, con la dovuta specifica che questo portale è stato sviluppato dall’RTS in maniera aperta a tutte le realtà scolastiche della Provincia e non limitato al solo Ruffini, proprio per dare uno strumento in più alla pianificazione territoriale dei soggetti interessati.