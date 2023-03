Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo al Teatro dell’Opera del Casinò

Stasera nuovo concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con due composizioni di Ludwig van Beethoven e Richard Wagner molto speciali e con dedica. Appuntamento alle 21 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Alla direzione d’orchestra il M° Giancarlo De Lorenzo, al pianoforte Michel Bourdoncle.

Stasera, alle 21, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo torna al Teatro dell’Opera del Casinò per un nuovo concerto che offrirà grandi emozioni. Il programma de “Il concerto dedicato a ‘Babette’ e l’idillio dedicato a Cosima” prevede l’esecuzione di due composizioni di Ludwig van Beethoven e Richard Wagner.

Il “Concerto per pianoforte e orchestra in Do maggiore op. 15” che aprirà la serata fu dedicato da Beethoven alla contessa Anna Louise Barbara (detta Babette) Keglevich, una pianista talentuosa che era stata sua allieva, che si sposò nel 1801 un mese prima della pubblicazione del concerto; ciò fa pensare che la dedica possa essere stata una sorta di regalo di nozze.

Scale, arpeggi, passaggi di abilità dal punto di vista stilistico il concerto op. 15 si richiama sostanzialmente ai modelli di Haydn e Mozart e al pianismo di Clementi e Hummel. Il movimento più personale è senz’altro il Rondò conclusivo, per il vigore ritmico e l’umorismo di alcuni passaggi. A seguire l’Idillio di Sigfrido, una delle rare pagine non operistiche di Richard Wagner, nato come omaggio alla moglie Cosima (figlia di Liszt) il 25 dicembre, per il suo 30° compleanno.

La prima esecuzione avvenne direttamente in casa del compositore la notte di Natale del 1870. Mentre Cosima stava ancora dormendo, Wagner fece nascondere quindici musicisti in fondo alla scala principale e, quando lei si svegliò, suonarono l’Idillio, appositamente scritto qualche settimana prima. Nel suo diario Cosima ci restituisce l’emozione di quel momento: “Era musica, e che musica! Quando finì, Wagner venne da me con i bambini e mi offrì la partitura del poema sinfonico per il mio compleanno”.

Wagner avrebbe voluto mantenere privata la composizione, ma a causa di difficoltà economiche nel 1878 vendette la partitura all’editore Schott. Secondo Sergio Sablich, noto musicologo e saggista italiano, l’Idillio di Sigfrido “è una delle creazioni più perfette e rifinite fra tutte quelle uscite dalla penna di Wagner, qui dispensatore finissimo, con mezzi ridotti, di sottigliezze timbriche e armoniche di rara levità, in una dimensione cameristica trasognata e aperta alla luce, e in una luce da apoteosi culminante: la pagina forse più serena e più lieta di tutta la sua vita d’artista”.

Il concerto sarà diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo. Sul palco il pianista francese Michel Bourdoncle che svolge un’intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi nelle principali sale del mondo. Dal 1987 Bourdoncle è anche docente di pianoforte al Conservatorio “D. Milhaud” di Aix-en-Provence ed è spesso invitato a fare parte della giuria di Concorsi Internazionali.

