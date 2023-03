Sanremo: i risultati conclusivi del Progetto Sicurezza in moto 'Guido bene, guido sicuro!'

L’iniziativa è stata realizzata allo scopo di diffondere tra i ragazzi le regole da seguire per la guida della moto in sicurezza ed alla giornata conclusiva ha preso parte anche un ospite d’eccezione, Vanni Oddera. Nato a Savona il 18 novembre del 1980, è uno dei massimi esponenti del Freestyle Motocross al mondo. Oltre ad essere un campione nello sport, lo è anche nella vita, in quanto ideatore del progetto di Mototerapia, nato nel 2009 e dedicato a bambini e ragazzi con gravi patologie, disabili e autistici.

Molte le iniziative in proposito: è riuscito a portare la moto nelle corsie degli ospedali, per permettere ai bambini ricoverati di dimenticarsi per un attimo della malattia, organizza periodicamente vacanze per disabili e, dopo la pandemia del 2020, ha anche ideato un protocollo per portare la moto direttamente a casa delle persone. Durante l’incontro con i ragazzi Vanni Oddera ha parlato in modo non banale dell’importanza del rispetto delle regole per la sicurezza propria e degli altri quando si guida la moto per strada, evidenziando la differenza tra la strada, dove circolano altri veicoli e pedoni, ed il circuito o comunque le aree riservate n cui tiene le sue spettacolari esibizioni.