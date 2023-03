La biblioteca della scuola Mazzini di Taggia intitolata alla memoria di Tiziano Chierotti

La biblioteca della scuola primaria di Levà, a Taggia, è stata intitolata alla memoria di Tiziano Chierotti. Oggi, la comunità tabiese ricorda nuovamente il caporal maggiore degli Alpini morto il 25 ottobre 2012 mentre si trovava in missione in Afghanistan.

Tiziano morì ad appena 24 anni e da bambino aveva frequentato proprio la scuola Mazzini. Dell'intitolazione della biblioteca si parlava già l'anno scorso quando arrivò l'ok anche della giunta comunale, nell'anno del decennale della morte dell'Alpino tabiese per una iniziativa nata proprio per idea della scuola.

Tempi tecnici permettendo si arriva così alla cerimonia odierna che si è svolta alla presenza dei genitori di Tiziano, Gianna e Piero Chierotti, accolti dalla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Taggia, Anna Maria Fogliarini. Presenti al taglio del nastro anche il sindaco Mario Conio insieme all'amministrazione comunale, la consigliere regionale Chiara Cerri, la consigliere provinciale Manuela Sasso ed anche il direttore generale della ASL 1 Filippo Maria Stucchi. Nel pubblico anche una folta rappresentanza dell'Esercito, degli Alpini, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia Costiera e della Polizia Locale.

Come hai conosciuto Tiziano?

La cerimonia si è articolata in diversi momenti. Dopo gli interventi delle autorità i bambini della scuola sono stati protagonisti della cerimonia. Un modo toccante per spiegare chi fosse Tiziano Chierotti, è stato attraverso il racconto del ricordo dei tanti che l'hanno incontrato nel suo cammino. Sono state lette poesie e i bimbi si sono esibiti con musiche e canzoni. In particolare è stata associata alla manifestazione la canzone 'Supereroi' portata da Mr Rain all'ultimo Festival di Sanremo.

"Voglio portare impresso nella mia mente, nel mio cuore, il sorriso di questi bambini".

Al termine, è stata scoperta una targa nella sala lettura che riporta incisa una frase di Tiziano, "Voglio portare impresso nella mia mente, nel mio cuore, il sorriso di questi bambini". Un riferimento al periodo trascorso in missione di pace in Afghanistan. Inoltre sulla targa trova spazio anche una immagine che richiama al Piccolo Principe, per via dell'aneddoto collegato al giovane alpino tabiese di quando in caserma a Cuneo e spesso saltava la cena per portarla alle volpi.

Una biblioteca per testimoniare chi era Tiziano Chierotti e i valori che rappresenta