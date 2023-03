L'attore imperiese Stefano Simondo nel cast del film 'Battipaglia 1969' che ricorda il 9 aprile

L’attore imperiese Stefano Simondo nel cast del cortometraggio ‘Battipaglia 1969’, un film pubblicato da poche ore in rete, che vuole raccontare la giornata del 9 aprile 1969, quella della rivoluzione a Battipaglia.

Siamo durante gli anni tempestosi e tumultuosi delle rivolte operaie e studentesche e anche in un piccolo centro del salernitano, che sembra lontano dai tumulti delle grandi città, si manifesta per i diritti di studenti e lavoratori. E la chiusura di due grandi aziende - la manifattura di tabacchi e lo zuccherificio - offrono il pretesto per buttarsi nella rivolta.

L’attore imperiese Simondo interpreta nel film il cliente di un ristorante a Milano.