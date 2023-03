Imperia: da 'Verde è Popolare' il sostegno al candidato sindaco Claudio Scajola

Lunedì scorso al Palazzo del Comune di Imperia la commissaria provinciale di Imperia di “Verde è Popolare” movimento dell’On. Gianfranco Rotondi, Elda Verney Olin ha incontrato il sindaco Claudio Scajola. Durante l'incontro è giunto anche il saluto telefonico dell’On. Gianfranco Rotondi amico di lunga data del sindaco.

“Nel vertice molto cordiale si è discusso dell’importante rinnovamento che sta animando Imperia nei molti lavori pubblici con investimenti mai raggiunti in cinque anni di amministrazione nella storia di Imperia - dichiarano da 'Verde è Popolare' - oltre all'illustrazione da parte del sindaco del bilancio di fine mandato si è discusso delle comuni radici democristiane che unisco l’On. Scajola ai valori portati avanti da 'Verde è Popolare' e si è convenuto della necessità di presentare una compagine di governo alle elezioni amministrative senza sigle di partito al fine di valorizzare prima di tutto le persone, gli imperiesi e i bisogni della città con una amministrazione popolare di azione civica libera da condizionamenti politici che spesso sfociano in veti e lunghe discussioni. Condividiamo che Imperia sia su un bel treno che con la riconferma dell’Amministrazione uscente continuerà la sua corsa veloce verso una città moderna con servizi efficienti e con qualità della vita invidiate da altri capoluoghi di provincia in Italia. Il nuovo parco urbano, la pista ciclabile sulle aree lasciate libere dalla Ferrovia, la riqualificazione dei centri storici cittadini, il sistema portuale cambieranno il volto di Imperia senza distinzioni tra Oneglia e Porto Maurizio e le storiche frazioni cittadine. Davanti al buon governo, uniti nei comuni valori e azione politica che superi le logiche partitiche, 'Verde è Popolare' sosterrà la campagna elettorale dell’amministrazione uscente invitando i propri elettori ad esprimere un voto consapevoli che il treno Imperia non vada rallentato né stoppato nella corsa verso ambiziosi obbiettivi amministrativi. Siamo dispiaciuti che l’unità del centro destra non sia tale ad Imperia e non faccia parte con i suoi valori e progetti al sostegno di questa amministrazione. Molte volte siamo chiamati a delle scelte coraggiose siamo convinti che Imperia il 16 maggio a elezioni svolte sarà il laboratorio incentrato su questa operazione politica sostenuta dal sindaco con il giusto valore anche a livello nazionale specie per l’aggregazione dei vari movimenti post democristiani e moderati”.