Ultimo consiglio ‘Civicamente Bordighera’: Lorenzi “Promemoria di impegni presi e non ancora mantenuti”

Il Consiglio Comunale di fine mandato previsto stasera sarà l’ultimo per ‘Civicamente Bordighera’. “Nel 2018 – dice Mara Lorenzi - avevamo proposto ai cittadini un programma ricco e articolato che aveva l’ambizione di rinnovare la città, dai ‘Sei motori dell’Economia’ coordinati dal nuovo ‘Ufficio per l’Espansione Economica di Bordighera’ finanziato dallo stipendio del Sindaco, alle molteplici offerte per i giovani inclusa la creazione di un fondo per sostenere la giovane imprenditoria. Ma anche la tutela della salute, dell’inclusione, e della sicurezza; senza dimenticare l’efficientamento dell’apparato comunale. L’insuccesso elettorale di allora ci ha confinati ai banchi della minoranza, assai poco considerata come componente rappresentativa da coinvolgere democraticamente, e dove visione e creatività hanno dovuto cedere il passo a ruoli di controllo e opposizione su quelle che consideravamo scelte controproducenti per il futuro della città”.

“L’attitudine propositiva – prosegue - ha comunque caratterizzato anche il nostro lavoro di minoranza, testimoni le 65 Mozioni e Interpellanze presentate in Consiglio Comunale in questi anni. Alcune Mozioni sono state approvate all’unanimità e l’Amministrazione ha fatto promesse concrete in risposta ad alcune Interpellanze e ha onorato alcuni impegni. Ma non tutti. Perciò nell’ultima seduta del mandato interpelleremo il Consiglio Comunale sugli impegni presi in risposta a richieste di ‘Civicamente Bordighera’ ma non ancora mantenuti. Abbiamo la speranza che le sollecitazioni avranno seguito, poichè i tre candidati a prossimo Sindaco di Bordighera sono tutti membri dell’attuale Consiglio Comunale e hanno approvato le richieste”.

“La più critica delle promesse inevase è quella di cercare soluzioni per l’eccesso di rumore notturno durante i mesi estivi. Un problema che ha generato durante le ultime estati decine di segnalazioni all’Amministrazione, al nostro gruppo, alla Polizia Urbana, ai carabinieri. Da parte di singoli, di cittadini e visitatori, di condominii, di intere comunità quale quella del Centro Storico. La Mozione di Civicamente Bordighera presentata al Consiglio Comunale dell’11 Ottobre 2022 chiedeva che fosse convocata una Commissione Consiliare inclusiva di tutte le parti coinvolte per identificare approcci condivisi. La Mozione fu approvata all’unanimità. Ma l’unico sviluppo sono state le dichiarazioni del Comandante della Polizia Municipale alla Commissione Affari Generali del 6 Dicembre 2022 sulle difficoltà di reperire personale per assicurare quella vigilanza sistematica serale-notturna che è essenziale per controlli e deterrenza, e che a Bordighera manca da diversi anni. Pensiamo che si debba fare di meglio per proteggere la salute dei cittadini e non frustrare le loro legittime aspettative di ascolto”.

“Ricorderemo impegni presi per il Verde urbano, e qui festeggeremo l’approvazione proprio in quest’ultimo Consiglio Comunale del Regolamento del Verde; per noi una conquista dopo anni di interventi pubblici a tutti i livelli, e per la città l’inizio di una nuova era di rispetto e valorizzazione di una risorsa vitale. Ricorderemo gli impegni di superare il regolamento per i Taxi datato 1985 e garantire meglio il servizio serale-notturno, di dotare il Centro Storico di un Bancomat e di giochi per i bambini, di proteggere le spiagge dall’inquinamento. Chiederemo aggiornamenti sulla riqualificazione della spiaggetta di Sant’Ampelio, sull’illuminazione dell’ultimo tratto di Via Pasteur, e sulla revisione del progetto del Palazzo del Parco verso l’inclusione di una destinazione congressuale”.

“Alla fine del mandato – termina Mara Lorenzi - rimangono molti altri grandi problemi da affrontare. Una seconda Interpellanza di Civicamente Bordighera verterà sulla nuova Scuola dell’Infanzia di Via Napoli, devastata da un incendio un anno fa e di cui non si intravede il futuro”.