Sanremo: mercoledì prossimo torna a riunirsi il Consiglio comunale, l'ordine del giorno e il 'Question Time'

E’ stato convocato per mercoledì prossimo alle 17.30 (anticipato alle 15.30 dal Question Time) il Consiglio comunale di Sanremo.

All’ordine del giorno il regolamento per la gestione delle entrate tributarie e quello per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Su richiesta dei Consiglieri Ventimiglia, Badino, Artioli, Correnti, Lombardi, Baggioli, Isaia e Stella si discuterà della convocazione di un Consiglio comunale su ‘Analisi dell’operato di Amaie Energia e indicazioni sulle modalità di raccolta, conferimento e spazzamento dei RSU oltre che sulla gestione della pista ciclopedonale’.

Prevista l’approvazione del nuovo regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche e, infine, l’aggiornamento del Puc per l’esproprio della ‘Cappella Bottini’.

Questi, invece, gli argomenti del ‘Question Time’ che anticiperà l’assise:

- Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito alle richieste di finanziamenti a vari enti per la copertura dei costi per manifestazioni. Relatore: Assessore Faraldi

- Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito al crollo delle iscrizioni al concorso canoro Area Sanremo. Relatore: Assessore Faraldi

Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito al tratto di via Duca degli Abruzzi retrostante la villa Magnolie (situazione manto stradale ed immissione ramaglie bouganville). Relatori: Assessori Donzella/Menozzi

Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito all’illuminazione dell’area cani San Martino a valle pista ciclabile. Relatori: Assessori Donzella

Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito ad assicurare la possibilità di accesso al mare a spiagge chiuse. Relatore Assessore Menozzi

Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito alla manutenzione e pulizia dei cimiteri comunali. Relatore Assessore Pireri

Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito alla manutenzione di alcune aiuole in corso Nazario Sauro. Relatore: Assessore Menozzi

- Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito allo stato di abbandono del giardino pubblico con area giochi transennata, sito tra via N.Sauro e la pista ciclopedonale. Relatore: Assessore Donzella

- Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito allo stato dei manufatti di arredo urbano tra la pista ciclabile e corso O. Raimondo. Relatore: Assessore Menozzi

- Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito al monitoraggio dei pali in ferro posti in città a seguito del crollo di uno di essi dovuto alla corrosività delle deiezioni canine. Relatore: Assessore Donzella

Interpellanza urgente Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito alla sentenza TAR sul Project Financing di Porto Vecchio. Relatore: Assessore Donzella/Sindaco

- Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito alle condizioni del ponte alla foce del Torrente San Romolo. Relatore: Assessore Donzella

- Interpellanza Consigliere Artioli (Liguria Popolare) in merito ad eventuali iniziative e verifiche a seguito dell’interdizione dai pubblici uffici del commissario ad acta dell’ATO Idrico. Relatore: Assessore Rossano

- Interpellanza urgente del Consigliere Lombardi (F.lli d’Italia) per avere notizie in merito alla manifestazione Corso Fiorito 2023. Relatore: Assessore Faraldi