Sanremo: fondo anti-shock del parco giochi al Sud-Est, Interpellanza del Consigliere Luca Lombardi

Il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia, Luca Lombardi, ha presentato una Interpellanza al Sindaco e alla Giunta, per lo stato del fondo anti-shock del parco giochi conosciuto al Sud-Est in corso Salvo d’Acquisto.

“La situazione mette a rischio l’incolumità dei bambini che lo frequentano – scrive Lombardi - nonché dei loro accompagnatori. Sono evidenti molti gli inciampi e òe buche sul fondo anti-shock che dovrebbe invece proteggere i frequentatori. Molti concittadini preferiscono, per questa criticità, portare a giocare i propri bambini in parchi di altre città in miglior stato di manutenzione. E’ infatti presente uno stato di incuria complessivo anche di alcuni giochi e delle panchine, nonché dell’asfalto della carreggiata vicina e delle reti”.

Nell’interpellanza Lombardi chiede di conoscere se siano previste immediate azioni di messa in sicurezza del fondo anti-shock e dei giochi per salvaguardare l’incolumità dei bambini al fine di ripristinare una situazione decorosa del parco.