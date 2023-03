Ventimiglia: domenica scorsa la 'Rallyterapia', la Spes ringrazia gli organizzatori e l'Aci

Si è svolta domenica scorsa, alla Marina di San Giuseppe di Ventimiglia, la nona edizione della ‘Rallyterapia’. Trenta diversamente abili della Spes hanno condiviso l’adrenalina della velocità su autentici bolidi sportivi, proposta dall’associazione ‘Rallyterapia’ che, da più di 5 anni, è vicina alle persone più fragili attraverso il dono dello sport, ma anche del sorriso.

L’amicizia tra Spes e ‘Rallyterapia’ non si è mai interrotta, neanche nel buio periodo del Covid, quando i volontari dell’associazione hanno donato prodotti gastronomici, dolci e panettoni per il difficile e triste Natale del 2020 e del 2021, con mezzi fermi e eventi non autorizzabili per le note norme di sicurezza.

Il presidente Matteo Lupi, a nome della Spes, ha ringraziato Segio Maiga, presidente dell’Aci di Imperia e responsabile dell’evento: “Anche domenica Rallyterapia ha regalato emozioni ai nostri ragazzi – dichiara Lupi – e, a Borgogno ed Annovi, piloti della giornata, va il mio sentito ringraziamento poiché oltre ad essersi dimostrati grandi sportivi hanno saputo ascoltare, condividere e sostenere chi con loro viveva l’emozione della velocità e della tecnica! Riscontro con vera soddisfazione l’aumento delle adesioni, oltre a Spes hanno infatti condiviso la giornata i ragazzi di Polisportiva Integrabili, i ragazzi di villa Cicin ed anche i bimbi del Centro Aiuto alla Vita di Taggia, una vera prima volta per loro sui bolidi da Rally”.

Ultimo ringraziamento della Spes va ai volontari di Protezione Civile di Ventimiglia, ai Volontari della Croce Azzurra di Vallecrosia ed allo staff di ‘Rallyterapia’ che ha accolto, con il sostegno degli sponsor, tutti i ragazzi con simpatia e tanto calore umano.