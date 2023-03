Incendio a Triora e l'analisi del sindaco Di Fazio: "Senza la nostra protezione civile oggi parleremo di mezzo centro storico bruciato"

"Poteva essere una tragedia e se non fosse stato per il paese e la nostra squadra di protezione civile oggi parleremo di almeno mezzo centro storico bruciato". È l'analisi di Massimo Di Fazio, sindaco di Triora e volontario della protezione civile locale, tra i primi ad essere intervenuto sull'incendio di via Poggio. Il primo cittadino ha firmato una ordinanza di chiusura della via che circonda l'edificio e all'indomani del rogo ha effettuato una analisi sull'accaduto.

Le fiamme hanno interessato due case della stessa proprietà dove all'interno viveva una famiglia di nazionalità argentina, residente in paese. Moglie, marito e i loro tre figli sono riusciti a lasciare l'appartamento in tempo, senza riportare ferite e ustioni. La abitazione dove vivevano in affitto è andata distrutta ed è stata dichiarata inagibile. Per questo motivo hanno passato la notte nell'albergo Santo Spirito a Molini di Triora.

Quanto accaduto ieri pomeriggio ha creato grande allarme a Triora. I vigili del fuoco per raggiungere il borgo hanno impiegato un'ora. Questo è il tempo che serve per chiunque parta da Sanremo e voglia arrivare a Triora, anche se si muove in sirena. Quindi, la presenza in paese, di una squadra di Protezione Civile ha evitato il peggio: arginando le fiamme, prima che da un tetto si espandessero rapidamente a tutte le altre abitazioni circostanti. Questo perchè nel centro storico tutte le abitazioni sono una attaccata all'altra, quindi, senza un'azione di contenimento il rogo avrebbe interessato rapidamente tutte le case. Determinante anche la rete di idranti con tubi dislocata in più punti tra questi carruggi.

"Quanto successo ieri oggi ci fa riflettere. Se non fosse stato per l'intervento a 'tempo zero' dei volontari - commenta il sindaco Di Fazio - oggi ci troveremmo a dover fare i conti con una situazione ben diversa per tutto il paese. Dare vita a un gruppo di volontari per il nostro paese e in generale l'alta valle è stato un mio pallino ed è in situazioni come questa che il loro intervento si rivela determinante. Oltre a questo però permettetemi di ringraziare i Vigili del Fuoco per quanto fatto ma soprattutto l'intera comunità di Triora perchè tutti alla notizia dell'incendio hanno dato una mano come hanno potuto, abbiamo dimostrato la nostra forza come paese".