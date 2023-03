Sanremo: esami per la qualifica di Operatore Socio Sanitario all’Istituto ‘Ruffini-Aicardi’

Un gruppo di studenti della classe quinta dell’Istituto Professionale per i Servizi della Sanità e Assistenza sociale dell’iis Ruffini-Aicardi ha conseguito la Qualifica di Operatore Socio Sanitario, sostenendo lo specifico esame.

“Sono ormai alcuni anni - dice la Professoressa Francesca Notari, docente di Igiene e anche Referente per il Percorso OSS - che il nostro istituto offre questa opportunità agli studenti del corso sociosanitario e, quest’anno, siamo riusciti ad organizzare la sessione d’esame in anticipo, per poter dedicare l’ultima parte dell’anno scolastico esclusivamente alla preparazione del prossimo Esame di Stato. I nostri ragazzi, infatti, possono aderire a questo percorso “integrato” che permette di conseguire sia il Diploma quinquiennale sia la qualifica di OSS. Questo perché, nel corso del triennio, gli studenti svolgono anche il monte-ore obbligatorio di lezioni con docenti dell’Asl1 imperiese e di tirocinio presso strutture del territorio e reparti ospedalieri. Sicuramente cio’ richiede impegno e motivazione, ma i risultati sono in genere positivi”

Soddisfatta anche la Dirigente Scolastica Mariagrazia Blanco che aggiunge: “La convenzione del nostro istituto con l’Asl 1 imperiese e gli enti della formazione regionale ci dà la possibilità di offrire un’opportunità importante ai nostri studenti, anche in termini di inserimento nel mondo del lavoro. Altro motivo di orgoglio, il nostro plesso scolastico presso il Mercato dei Fiori che, dotato di un idoneo laboratorio e relativi strumenti, è stato utilizzato come sede d’esame e per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche durante il periodo del corso, rendendo sicuramente piu’ agevoli le attività dei nostri studenti”.