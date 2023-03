Mentone: con gli studenti del 'Liceo Cassini' di Sanremo la lettura delle vittime di mafia

Sono stati letti, questa mattina a Mentone, i nomi delle vittime di Mafia dal 1860 ad oggi. Hanno partecipato all’iniziativa il Presidio Livatino di Sanremo, l’associazione 'Amici del Cassini' con la professoressa Giovanna Turco, la professoressa Maura Orengo, referente provinciale di Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le Mafie, alcune classi del Liceo G.D. Cassini di Sanremo, gli studenti di Sciences Po-Université de Paris-Menton e membri dell'associazione "Comprendre les Mafias".

La lettura di questo lungo elenco di nomi racconta la storia e le storie di tanti uomini e donne che hanno lottato e dato la vita per costruire una società civile, libera e uguale. La loro memoria è per tutti noi fondamentale e necessaria perché conquistiamo per sempre la consapevolezza che la memoria e l'impegno devono convivere per garantire il prosperare della civiltà.

Al termine della commemorazione dagli studenti del Liceo Cassini è stato lanciato un appello alla comunità internazionale per far cessare l'inutile strage che l'immigrazione comporta, attraverso una risoluzione ferma e ispirata, alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Uomo, troppo spesso violata, di ogni conflitto armato e tutte le altre cause che sono fonte di sofferenze per vittime innocenti.