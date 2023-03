Le passerelle per barche sono un elemento indispensabile per la propria imbarcazione perché consentono di accedere in totale sicurezza alla barca rendendo tra l’altro decisamente più veloci le operazioni di imbarco e di sbarco a terra.

Curiosamente, per quanto si tratti di un accessorio importantissimo, molti costruttori di imbarcazioni non prevedono la presenza di una passerella, forse perché ritengono che si tratti di un elemento troppo ingombrante e pesante e, conseguentemente, anche poco maneggevole. Oggi però vi sono soluzioni che permettono una certa facilità di manovra e che non sono nemmeno particolarmente ingombranti, come per esempio le cosiddette passerelle a scomparsa.

A prescindere dalle motivazioni per le quali la presenza della passerella non è prevista, l’aspetto della sicurezza non dovrebbe mai essere sottovalutato; contrariamente a quanto si potrebbe pensare, infatti, non sono poi così rari gli incidenti e gli infortuni che si verificano nei pressi dei pontili a causa di passerelle mancanti o comunque inadeguate o malferme.

La scelta della passerella

La scelta della passerella è legata a vari fattori fra cui le specifiche caratteristiche della barca, le sue dimensioni, le esigenze personali, le preferenze estetiche e anche il budget che si vuole destinare a questo acquisto; un aspetto poi da non trascurare è la possibilità di personalizzazione, cosa che non tutte le aziende sono in grado di garantire.

Oggi in commercio esistono modelli di passerelle per barche di vario tipo, sia a scomparsa, esterne, rotanti e multifunzione come quelle proposte da Opacmare, che sono in grado di soddisfare le esigenze più disparate.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la loro realizzazione: acciaio inox aisi316L o alluminio, entrambe accessoriabili con legno teak antiscivolo o sughero, con movimentazione idraulica o elettrica.

Passerelle per barche: le tipologie

Esistono vari criteri di classificazione per quanto riguarda i modelli di passerella; uno dei più pratici è quello che le suddivide per tipologia:

· passerelle esterne

· passerelle a scomparsa

· passerelle rotanti a scomparsa

· passerelle multifunzione.

Vediamone una breve descrizione.

Passerelle esterne – Queste passerelle si differenziano fra loro in base al numero di elementi; per imbarcazioni di piccole dimensioni, l’ideale è una passerella con un unico elemento, mentre per yacht e superyacht la scelta migliore sono le passerelle che hanno due o tre elementi. Esistono per esempio passerelle esterne elettriche la cui movimentazione avviene tramite un attuatore rotante con un ampio raggio di inclinazione verso l’alto e il basso. Un plus della proposta è la personalizzazione su misura.

Passerelle a scomparsa – Si tratta di una soluzione particolarmente interessante sia a livello funzionale che a livello estetico, vengono infatti ottimizzati gli spazi perché questi modelli si richiudono praticamente su sé stessi e vengono alloggiate in appositi box. Anche in questo caso si hanno modelli a uno o più elementi a seconda delle specifiche esigenze. La movimentazione è telecomandata e orientabile.

Passerelle rotanti a scomparsa– Sono una particolare tipologia di passerelle a scomparsa; si caratterizzano per la presenza di un attuatore rotante che, grazie a una rotazione che va dai 120° ai 180° consente l’imbarco laterale dei passeggeri. Sono pensate per imbarcazioni quali yacht, superyacht e barche di lusso di grandi dimensioni.

Passerelle multifunzione – Sono passerelle che combinano la funzione di passerella a quella di scaletta; lo scopo è quello di garantire la migliore sicurezza del passeggero facilitandone lo sbarco in banchina quando si trovi a che fare con forti pendenze.

Passerelle per barche: l’importanza della personalizzazione

Quando si prende in considerazione l’acquisto di una passerella per barca si devono, come detto in apertura, valutare diversi fattori.

La possibilità di personalizzazione è uno di questi fattori perché consente di ottenere esattamente il prodotto che più risponde alle nostre particolari esigenze. Opacmare per esempio propone passerelle realizzate con materiali di altissimo livello qualitativo e inoltre fornisce un’assistenza a 360° su tutti i vari aspetti della realizzazione. Un plus dell’azienda poi è l’assistenza post-vendita, fondamentale quando si acquistano prodotti di notevole valore.