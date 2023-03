Sanremo: ricorso dell'azienda costruttrice della 'Rosa dei Venti': il Tar della Liguria dà ragione al Comune

Il Comune di Sanremo ha agito in maniera corretta, in relazione all’escussione della polizza da un milione di euro della società che ha costruito il residence ‘La Rosa dei Venti’ in via Privata Serenella nella città dei fiori, per opere di urbanizzazione che sono risultate poi difformi o non eseguite.

Il ricorso era stato presentato dalla società Serenella 57 Srl contro il Comune e risale a 8 anni fa dopo che i lavori iniziarono nel 1998.

Per una migliore comprensione della controversia, questi i momenti salienti della vicenda:

- con atto notaio Donetti rep. n. 9752 in data 1° agosto 1992 il Comune di <giallone>Sanremo</giallone> e Primavera s.r.l., dante causa dell’odierna ricorrente Serenella 57 s.r.l., hanno stipulato una convenzione urbanistica per l’attuazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata nella zona “BC3” del P.R.G. (doc. 2 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015). In particolare, il soggetto attuatore:

i) è stato autorizzato a costruire un grande complesso edilizio, costituito da dieci corpi di fabbrica, con destinazione turistico-ricettiva (denominato dapprima complesso “Primavera” e, in seguito, “Rosa dei Venti”);

ii) ha assunto l’obbligo di cedere al Comune le aree da destinare a spazi e servizi pubblici, nonché di realizzare una serie di opere di urbanizzazione primaria (collegamento pedonale tra corso degli Inglesi e strada San Lorenzo, strada “S2” per immettersi su via Serenella, cinque parcheggi pubblici, infrastrutture canalizzate per acque nere e bianche, rete elettrica, gas e telefonia, strada “S1” di collegamento con la zona “C2”) e di urbanizzazione secondaria (verde attrezzato per gioco bimbi, impianti sportivi), a scomputo della quota di contributo di costruzione relativa agli oneri urbanizzativi;

- con atto modificativo notaio Donetti rep. n. 18805 in data 5 settembre 1997 le parti hanno convenuto che le unità immobiliari dell’erigendo complesso edilizio, ancorché destinate ad uso turistico-ricettivo per una durata minima di dieci anni, come prescritto dall’art. 15-bis della L.R. n. 25/1995, avrebbero potuto essere alienate in proprietà frazionata agli acquirenti, ferma restando la gestione unitaria delle locazioni e dei servizi turistici da parte della società amministratrice della residenza (doc. 2 resistente nel giudizio R.G. n. 668/2015);

- negli anni seguenti è stata edificata la struttura turistico-alberghiero-residenziale e nel 2002 Serenella 57 s.r.l. (nel frattempo subentrata a Primavera s.r.l.) ha chiesto ed ottenuto la certificazione di agibilità dell’intero complesso (cfr. doc. 7 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015), potendo così portare a compimento l’operazione commerciale attraverso la vendita delle unità immobiliari e l’apertura di un hotel;

- nel luglio 2002 Serenella ha depositato la relazione tecnica esplicativa e riassuntiva delle opere compiute, con le relative tavole grafiche (doc. 8 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015), cui è seguita la contestazione, da parte del Comune, della mancata indicazione di un’area a verde pubblico fra quelle oggetto della prevista cessione (v. nota Comune in data 13.6.2003, sub doc. 9 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015). Inoltre, il soggetto attuatore non ha eseguito alcuni interventi di urbanizzazione contemplati nella convenzione e ne ha realizzati altri in modo difforme rispetto al progetto originario, onde l’Amministrazione ha a più riprese domandato, da un lato, il completamento delle infrastrutture e, dall’altro lato, la formulazione di una proposta di atto aggiuntivo con gli elaborati grafici (v. note Comune in data 29.10.2003, 26.5.2004, 23.6.2004, 14.2.2005 e 14.6.2007, sub docc. 5-6-7-8-9 resistente nel giudizio R.G. n. 668/2015);

- per concludere l’intervento urbanistico, il 31 dicembre 2007 la società deducente ha presentato tredici tavole (cfr. doc. 13 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015), contenenti, a suo dire, nuove soluzioni progettuali (in realtà, l’unico progetto innovativo riguardava il parcheggio pubblico non realizzato, come accertato dal C.T.U. nella causa civile: infra, § 4.1), ma l’ente non ha concesso l’agognata approvazione, principalmente a causa di una frizione tra le parti per la sistemazione della strada “S1” di collegamento con la zona “C2”. Infatti, l’assessore all’urbanistica insisteva per ottenere un allargamento della suddetta strada nell’imbocco su via Solaro, mentre Serenella si opponeva a tale richiesta, ritenendola eccessivamente “invasiva” (v. sul punto la relazione del geom. Filippi in data 5.11.2010, sub doc. 15 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015, nella quale il tecnico della ricorrente rammenta che il 27 settembre 2010 si era tenuto un incontro in cui “l’Assessore chiedeva la disponibilità, nell’ambito di una definitiva chiusura della questione, ad eseguire un allargamento dell’aggetto su strada Solaro della strada di collegamento con la zona C/2 a discapito della proprietà Serenella 57”, onde la società desiderava “individuare la soluzione più aderente alle necessità del Comune e, nel contempo, meno invasiva nei confronti della proprietà privata”);

- per superare l’impasse il soggetto attuatore ha dichiarato di acconsentire a presentare un progetto di allargamento del tramite viario, comunicando che lo avrebbe inviato dopo le verifiche strutturali necessarie per la presenza di autorimesse interrate (v. nota Serenella in data 27-28.12.2010, sub doc. 16 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015);

- tuttavia, nonostante i molteplici solleciti del Comune (v. note Comune in data 30.6.2011, 12.6.2012, 9.8.2012 e 21.8.2012, sub doc. 10-11-12-13 resistente nel giudizio R.G. n. 668/2015), Serenella non ha trasmesso alcun progetto riguardante la strada in questione, insistendo invece affinché l’Amministrazione riscontrasse formalmente “le soluzioni progettuali” di cui alle tavole del dicembre 2007 (v. nota Serenella in data 2.7.2012, sub doc. 19 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015);

- il 18 ottobre 2012 i funzionari comunali intervenuti nella conferenza di servizi istruttoria “interna” si sono espressi sulle prefate tavole, giudicando inadeguata l’attuale situazione viabilistica ivi raffigurata e ritenendo indispensabile un raccordo circolare tra la strada “S1” di collegamento con la zona “C2” e via Solaro; hanno, inoltre, indicato la necessità di un allargamento di mt. 6,50 di carreggiata e mt. 1,50 di marciapiede (o, in subordine, l’installazione di un impianto semaforico a chiamata); hanno, altresì, richiesto la cessione dell’intero tratto frontistante via Solaro ed espresso parere contrario al posizionamento del parcheggio mancante nell’area adiacente alla strada “S1” (doc. 26 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015);

- preso atto delle risultanze della conferenza di servizi, con nota del 5 novembre 2012 l’Amministrazione ha chiesto a Serenella di recepire le indicazioni formulate in sede collegiale e presentare il progetto definitivo delle opere (doc. 25 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015);

- decorsi inutilmente due anni, con note del 1° settembre 2014 e del 7 gennaio 2015 (docc. 18 e 21 resistente nel giudizio R.G. n. 668/2015) il Comune ha proceduto all’escussione della fideiussione; poiché l’impresa assicuratrice non ha pagato, l’ente ha agito in via monitoria e, a seguito dell’opposizione del garante, si è instaurato il relativo giudizio avanti al Tribunale civile di Imperia (su cui v. infra, § 3);

- nel frattempo, dopo un incontro fra le parti avvenuto il 1° aprile 2015, il 17 aprile 2015 Serenella ha inviato al Comune una “relazione - proposta”, in cui ha manifestato l’intendimento di completare la scalinata pedonale, la strada di collegamento con la zona “C2”, l’area per gioco bimbi e i campi da tennis, indicando i tempi di attuazione (progettazione entro 120 giorni dall’accettazione della proposta, esecuzione entro 270 giorni dal rilascio dei titoli abilitativi e collaudo entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori) (doc. 34 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015);

- con l’impugnata nota dell’11 maggio 2015 il dirigente dei Servizi al Territorio ha riscontrato la suddetta “relazione - proposta”, rilevando che le prescrizioni sulla strada di collegamento erano state seguite solo parzialmente, che i tempi di realizzazione risultavano inaccettabili e che, in ogni caso, la mancanza di elaborati progettuali impediva all’organo di governo una valutazione complessiva delle opere;

- dopo tre anni, facendo seguito ad un ulteriore incontro tenutosi il 1° agosto 2018, l’11 ottobre 2018 Serenella ha trasmesso una nuova “proposta per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione convenzionate”, che ricalca quella del 2015, aggiungendo il parcheggio sotto la strada “S1” di collegamento (secondo la vecchia idea già bocciata dalla conferenza di servizi) e riducendo l’attuazione a 180 giorni dai permessi, oltre all’indicazione dell’eventuale monetizzazione delle opere non eseguite (doc. 36 ricorrente nel giudizio R.G. n. 668/2015);

- con la gravata nota del 3 dicembre 2018 l’Amministrazione ha obiettato che anche quest’ultima proposta non risultava in linea con le esigenze di sistemazione dei luoghi già rappresentate dagli uffici comunali e che, comunque, mancavano schemi atti a consentire il compiuto apprezzamento delle idee progettuali.

III) Sul ricorso R.G. n. 668/2015

3. Come eccepito dalla resistente, l’azione demolitoria della nota del 5 maggio 2015 è inammissibile.

La suddetta nota consiste, infatti, in una comune lettera di diffida e messa in mora, con la quale il Comune beneficiario della polizza fideiussoria, facendo seguito alle richieste di pagamento del 1° settembre 2014 e del 7 gennaio 2015, rimaste inevase, ha sollecitato l’impresa assicuratrice a versare l’importo garantito, avvertendola che, perdurando l’inadempimento, avrebbe adito le vie legali. È dunque palese che si tratta di un atto privatistico, sfornito di valore provvedimentale e di autonoma lesività.

Per completezza, si rileva che le predette richieste di escussione del 1° settembre 2014 e del 7 gennaio 2015 ed i successivi solleciti del 19 febbraio 2015 e del 5 maggio 2015 sono stati impugnati da Serenella con ricorso straordinario al Capo dello Stato e con relativi motivi aggiunti (docc. 26-27 resistente nel giudizio R.G. n. 668/2015), dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (doc. 28 resistente nel giudizio R.G. n. 668/2015). Segnatamente, nel parere n. 771 del 2016 reso sul ricorso straordinario, il Consiglio di Stato ha evidenziato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., 26 giugno 2020, n. 12866), “l’escussione della polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione, di cui a una convenzione di lottizzazione, ricade nella giurisdizione ordinaria, essendo estranea alla materia dell’urbanistica ed edilizia – per cui vi è giurisdizione amministrativa esclusiva – e afferendo, invece, a un rapporto di natura paritetica, in cui i poteri dell’Amministrazione hanno natura privatistica, configurandosi come diritti potestativi, piuttosto che come poteri funzionali. I provvedimenti adottati dal comune di <giallone>Sanremo</giallone>, diretti all’escussione della polizza fideiussoria a seguito del sopralluogo che ha accertato l’inadempienza della società Serenella 57 in merito al completamento delle opere di urbanizzazione, non ineriscono all’esercizio di un potere amministrativo, diretto all’accertamento dell’esistenza o del contenuto del rapporto convenzionale, ma investono posizioni di autorità privata, inerenti alle obbligazioni pecuniarie della controparte; a maggior ragione trattandosi di atti rivolti non direttamente nei confronti del soggetto attuatore, ma verso il soggetto che ha prestato garanzia in base a negozio di fideiussione”.

Va, inoltre, evidenziato che le richieste di pagamento del 1° settembre 2014 e del 7 gennaio 2015 sono state poste a fondamento del decreto ingiuntivo n. 235 del 5 maggio 2016, emesso dal Tribunale civile di Imperia nei confronti del fideiussore Coface Assicurazioni s.p.a. (Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur), avverso il quale la compagnia assicuratrice ha proposto opposizione (doc. 31 resistente nel giudizio R.G. n. 668/2015). Con sentenza n. 668 del 4 dicembre 2020 il Tribunale di Imperia ha rigettato la suddetta opposizione, giudicando infondata l’exceptio doli per preteso abuso del Comune nell’attivazione della garanzia, avendo il C.T.U. ing. Terranova accertato la mancata o scorretta esecuzione di plurime prestazioni urbanizzative da parte del soggetto attuatore; è stata, inoltre, accolta la domanda di regresso dell’impresa fideiubente nei confronti di Serenella e dei signori Santo e Graziella Crea (doc. 33 resistente nel giudizio R.G. n. 668/2015). La deducente ha appellato la pronunzia di primo grado avanti alla Corte d’Appello di Genova e il processo è tutt’ora pendente.

4. Si rivelano inaccoglibili le domande di annullamento delle note dell’11 maggio 2015 e del 3 dicembre 2018, con cui il Comune di <giallone>Sanremo</giallone> ha riscontrato le “proposte” inviate da Serenella il 17 aprile 2015 e l’11 ottobre 2018 in relazione alle obbligazioni rimaste in tutto o in parte inadempiute.

4.1. Anzitutto, è pacifico che diverse opere di urbanizzazione programmate nella convenzione del 1992 non sono state realizzate o completate. Infatti, sia le parti nel sopralluogo congiunto del 19 dicembre 2014 (doc. 22 resistente nel giudizio R.G. n. 668/2015), sia il C.T.U. del giudizio civile (v. relazione peritale in data 23.11.2018, sub doc. 34 resistente nel giudizio R.G. n. 668/2015), hanno accertato che:

i) il collegamento pedonale tra corso degli Inglesi e strada San Lorenzo, privo di protezioni laterali e di illuminazione, presenta un’unica rampa di scale con pendenza eccessiva, in difformità dalle tavole progettuali;

ii) i parcheggi pubblici sono stati realizzati parzialmente e senza rispettare le previsioni originarie: i posteggi “P1”, “P2” e “P5” non sono dotati di barriere di sicurezza, luci e segnaletica orizzontale; il parcheggio “P4” ha solo quattro posti auto in luogo dei sette previsti; il parcheggio “P3” (di quattro stalli) non è stato eseguito ed è divenuto irrealizzabile, alla luce dell’attuale foggia del compendio edilizio;

iii) la strada “S1” di collegamento con la zona “C2”, oggi denominata via Cotta, si snoda lungo un tracciato traslato a monte e non ha né impianto di illuminazione, né i progettati svincoli su via San Lorenzo e su via Solaro (indicata come via Marinuzzi nella relazione peritale); presenta, invece, una semplice intersezione a raso con via Solaro ed è molto stretta nel tratto iniziale;

iv) non è stata predisposta l’area attrezzata per bambini;

v) i campi da tennis e basket non sono stati ultimati.

Il C.T.U. ing. Terranova ha escluso che gli inadempimenti di Serenella siano giustificabili in ragione dell’oggettiva conformazione dei luoghi, rilevando che, “malgrado la zona ove sorge il complesso si presenti con andamento altimetrico notevolmente acclive, non sono riscontrabili difficoltà ostative insormontabili al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione come previste” (pag. 22 della C.T.U.).

Né, contrariamente a quanto argomentato dalla ricorrente, l’omessa o difforme esecuzione delle prestazioni urbanizzative è riconducibile a comportamenti scorretti del Comune, nemmeno per quanto riguarda la strada “S1” di collegamento (sul punto, si rinvia a quanto si illustrerà infra, nel § 6).

Ancora, come acclarato dall’ing. Terranova, le tavole depositate da Serenella nel dicembre 2007 non contengono nuove soluzioni progettuali idonee a consentire la realizzazione alternativa e/o il completamento dei lavori di urbanizzazione, ma si limitano a riportare lo stato delle opere eseguite, con l’unica eccezione della proposta di un posteggio a nord del complesso, in adiacenza alla strada di collegamento con la zona “C2”, in sostituzione dell’irrealizzabile parcheggio “P3” (v. pagg. 16-17-22 della C.T.U.). Il suddetto posteggio, tuttavia, è stato ritenuto non fattibile dalla conferenza di servizi istruttoria del 18 ottobre 2012 per inidoneità dell’accesso, che non consente sufficiente visibilità (v. pag. 2 verbale conferenza di servizi del 18.10.2012).

4.2. Sotto il profilo giuridico, sia le istanze della società, sia le note di riscontro dell’ente, si inseriscono nel quadro dell’annosa trattativa pendente fra le parti, avente lo scopo di modificare la convenzione urbanistica per portare finalmente a compimento le opere di urbanizzazione relative all’intervento di trasformazione del territorio. Alla fattispecie in esame è, pertanto, applicabile l’art. 11 della legge n. 241 del 1990, in materia di accordi c.d. ad oggetto pubblico tra amministrazione e privati, rientrando le convenzioni urbanistiche nello schema degli accordi sostitutivi di provvedimenti.

In base alla disciplina dell’art. 11 cit., la conclusione dell’accordo pubblicistico – nella specie, la convenzione modificativa – è preceduta da un negoziato tra l’amministrazione e gli interessati, nell’ambito del quale le parti definiscono il futuro regolamento di interessi, in maniera non dissimile da quanto avviene nel corso di una trattativa preordinata alla stipula di un contratto di diritto privato.

L’esistenza di spazi d’interlocuzione non destinati a tradursi necessariamente in un provvedimento formale si ricava anche dal comma 1-bis dell’art. 11, che fa riferimento al “calendario di incontri” tra il responsabile del procedimento ed il destinatario del provvedimento, oltre agli eventuali controinteressati. In sostanza, la norma riconosce il compito di condurre la trattativa per conto dell’ente pubblico al responsabile del procedimento, il quale sovente non coincide con l’organo competente ad approvare l’accordo, ed è ragionevole ritenere che egli possa esperire la negoziazione sia in forma orale che per iscritto.

Pertanto, le note scritte che le parti si scambiano in questa fase di dialogo hanno carattere interlocutorio ed eventualmente di dichiarazione di intenti, sì che, se provenienti dal soggetto pubblico, sono generalmente prive di natura provvedimentale.

4.3. Orbene, calando le tracciate coordinate ermeneutiche nel caso di specie, ritiene il Collegio che, con le note oppugnate, il dirigente civico abbia correttamente rilevato che le “proposte” inviate da Serenella nel 2015 e nel 2018 sono carenti degli elementi necessari a consentire all’organo competente all’approvazione dei piani attuativi, ossia la Giunta comunale, di pronunciarsi in proposito.

Infatti, sebbene possa condividersi l’assunto attoreo che Serenella non sia tenuta, già in fase di trattative, a presentare un dettagliato progetto definitivo per le prestazioni urbanizzative mancanti, è tuttavia necessario che le soluzioni concepite per superare le problematicità esistenti siano chiaramente intellegibili e sufficientemente specificate, con particolare riferimento alla viabilità, al reperimento di idonei posti auto pubblici ed al rifacimento della scalinata ad uso pedonale.

A ben vedere, invece, la deducente non ha definito, nemmeno in via preliminare, soluzioni progettuali atte a completare le opere urbanizzative in parola. Segnatamente, Serenella non ha rassegnato proposte concrete:

- né per la sistemazione di via Cotta, non avendo prospettato alcunché in relazione al raccordo circolare su via Solaro (o all’originario svincolo su via San Lorenzo) (v. pag. 17 della C.T.U.), limitandosi a contemplare l’installazione di un semaforo all’intersezione via Cotta / via Solaro;

- né per la realizzazione dei posti auto, avendo semplicemente riproposto l’idea del parcheggio in via Cotta (v. pag. 16 della C.T.U.), senza spiegare come superare il problema della mancanza di visibilità rilevato dalla conferenza di servizi già nel 2012;

- né per la scalinata pedonale tra corso degli Inglesi e via San Lorenzo, per la quale ha indicato la mera posa delle finiture e dell’illuminazione, mentre il manufatto necessita di ricostruzione con minore pendenza (v. pag. 19 della C.T.U.), essendovi un elevato rischio di caduta per gli utenti (v. fotografie alle pagg. 10-11 della relazione del perito comunale, sub doc. 32 resistente nel giudizio R.G. n. 668/2015).

Ciò posto, non avendo l’ente resistente emesso atti di natura provvedimentale, non merita condivisione la censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Parimenti, non coglie nel segno la contestazione dell’incompetenza del dirigente, giacché, come si è visto, quest’ultimo si è limitato a dare atto della mancanza degli elementi minimi affinché l’organo politico potesse esprimersi.

Infine, si appalesano destituite di fondamento le lagnanze concernenti il preteso contegno dilatorio e prevaricatore del Comune.

Come si è detto, infatti, le tavole del 2007 non contenevano nuove proposte progettuali, eccezion fatta per il parcheggio (supra, § 4.1), e soprattutto non offrivano alcuna soluzione al problema della strada di collegamento con la zona “C2”, la cui sistemazione era ritenuta fondamentale dall’assessore all’urbanistica. Per tale ragione è esente da mende la scelta dell’Amministrazione civica di non esaminare immediatamente le tavole in questione, ma di sollecitare Serenella a presentare un’idea progettuale riguardante l’assetto viario, convocando la conferenza di servizi istruttoria solo dopo che reiterati inviti in tal senso erano caduti nel vuoto (supra, § 2).

5. Da ultimo, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse la domanda di accertamento dell’impiego delle somme oggetto della polizza fideiussoria.

Infatti, la concreta destinazione dei fondi è indifferente per il privato, perché, contrariamente a quanto paventato dalla deducente, dopo l’incameramento del denaro l’Amministrazione non può più richiedere al soggetto attuatore la materiale esecuzione delle prestazioni urbanizzative.

IV) Sul ricorso R.G. n. 61/2021

6. Alla luce di quanto esposto supra, nei §§ 2, 4.1 e 4.3, appare evidente l’infondatezza delle domande di accertamento dell’inadempimento del Comune e della mancanza di titolo per escutere la garanzia, quest’ultima, naturalmente, nei limiti in cui è conoscibile dal giudice amministrativo, vale a dire sotto il profilo inerente all’esecuzione della convenzione urbanistica (essendo per il resto attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale, peraltro, è già pendente).

Come si è visto, Serenella ha tempestivamente edificato il complesso privato cui era rivolto il suo interesse, lucrando i proventi dell’operazione, mentre non ha correttamente onorato gli impegni assunti in relazione alle opere urbanizzative, realizzandone alcune in maniera difforme dal progetto e, addirittura, lasciandone altre parzialmente o totalmente incompiute.

Contrariamente a quanto argomentato dalla ricorrente, le sue inadempienze non sono addebitabili all’ente resistente.

Invero, per i parcheggi e per i campi sportivi l’esponente non ha nemmeno allegato una condotta ostativa del Comune.