A Ventimiglia incontro dei movimenti giovanili provinciali del centrodestra sulle Amministrative di maggio

Si è svolta ieri sera, nella sede della Lega di Ventimiglia, l’assemblea dei movimenti politici giovanili del centrodestra della provincia di Imperia (Lega Giovani, Forza Italia Giovani, Gioventù Nazionale, Cambiamo Giovani).

Presente, per la Lega Giovani, il Segretario provinciale Andrea Bonfà; per Forza Italia Giovani, il Coordinatore provinciale Davide Longordo; per Gioventù nazionale (Fratelli d’Italia), il Coordinatore Daniel Soro; per Cambiamo Giovani, il Coordinatore Matteo Ghiglione. Presente inoltre il Consigliere provinciale della Lega, Andrea Coppola.

Tanti i temi affrontati in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi: dal maggiore coordinamento e sinergia tra i movimenti giovanili, all’organizzazione di confronti e dibattiti, all’elaborazione di proposte concrete da portare al tavolo programmatico del centrodestra in programma per stasera.

È stato ribadito il forte e convinto sostegno alla candidatura a Sindaco di Ventimiglia dell’On. Flavio Di Muro: "Giovane, preparato e, a differenza di altri candidati, con una notevole ed invidiabile esperienza amministrativa alle spalle, in un momento in cui la città di Ventimiglia necessita di fare quel salto in avanti che solo grazie alle importanti ed innegabili relazioni di Di Muro con le istituzioni regionali e governative sarà possibile fare".