Sanremo: non resta a casa nel periodo di affidamento in prova, 33enne senegalese portato in carcere

Un senegalese di 33 anni residente a Sanremo, G.M., è stato arrestato per una serie di violazioni durante il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali con permanenza notturna nella sua abitazione.

Gli agenti della Volante del Commissariato di Sanremo, nel corso dei controlli, non lo hanno trovato a casa e, per questo, l’Ufficio di Sorveglianza di Genova ha disposto la sospensione della misura alternativa e il ripristino della detenzione in carcere.

Sabato scorso gli agenti lo hanno rintracciato e portato in Valle Armea.